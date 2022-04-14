Super OETH (SUPEROETH) -rahakkeen tokenomiikka

Super OETH (SUPEROETH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Super OETH (SUPEROETH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Super OETH (SUPEROETH) -rahakkeen tiedot

Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk.

Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year.

https://www.originprotocol.com/super-oeth

Super OETH (SUPEROETH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Super OETH (SUPEROETH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.07B
$ 1.07B
Kokonaistarjonta:
$ 223.66K
$ 223.66K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 223.66K
$ 223.66K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.07B
$ 1.07B
Kaikkien aikojen korkein:
$ 4,873.0
$ 4,873.0
Kaikkien aikojen alin:
$ 1,312.97
$ 1,312.97
Nykyinen hinta:
$ 4,766.99
$ 4,766.99

Super OETH (SUPEROETH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Super OETH (SUPEROETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SUPEROETH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUPEROETH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SUPEROETH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUPEROETH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Haluatko tietää, minne SUPEROETH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUPEROETH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

