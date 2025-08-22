Super Meme Fighter – hinta (SMF)
Super Meme Fighter (SMF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SMF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SMF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SMF on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Super Meme Fighter-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 53.97K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SMF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 750.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 71.96K.
Tämän päivän aikana Super Meme Fighter – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Super Meme Fighter – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Super Meme Fighter – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Super Meme Fighter – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-20.10%
|60 päivää
|$ 0
|-32.94%
|90 päivää
|$ 0
|--
Since the earliest days of humanity, the spirit of competition has been at the heart of survival, progress, and evolution. It has driven people to innovate, conquer challenges, and rise above their limits. Today, that same unstoppable spirit has found a new battleground - Super Meme Fighter - where the world of memecoins collides with gaming for ultimate supremacy. This is not just a game. It’s a movement. A revolution. We’re on a bold mission to challenge and transform the $2 trillion gaming market, taking memes, competition, and community to the next level. Imagine your favorite memecoins brought to life, fighting for dominance in a wild, fast-paced arena where only the strongest will rise to the top. It’s more than entertainment - it’s an opportunity to be part of something massive, where gaming and crypto unite to reshape an entire industry. So, whether you’re here to fight, support your favorite meme, or just witness history in the making, Super Meme Fighter is where the action begins. Get ready to rumble, join the revolution, and let’s flip the gaming world together! 🚀
