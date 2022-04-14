Super Cycle (CYCLE) -rahakkeen tokenomiikka

Super Cycle (CYCLE) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Super Cycle (CYCLE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Super Cycle (CYCLE) -rahakkeen tiedot

Virallinen verkkosivusto:
https://supercyclesol.fun/

Super Cycle (CYCLE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Super Cycle (CYCLE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.21K
$ 11.21K
Kokonaistarjonta:
$ 999.99M
$ 999.99M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.99M
$ 999.99M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 11.21K
$ 11.21K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00069159
$ 0.00069159
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00001009
$ 0.00001009
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

Super Cycle (CYCLE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Super Cycle (CYCLE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CYCLE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CYCLE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CYCLE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CYCLE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CYCLE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CYCLE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CYCLE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.