SUPAH (SUPH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00181745. Viimeisen 24 tunnin aikana SUPH on vaihdellut alimmillaan $ 0.00178361 ja korkeimmillaan $ 0.00183874 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUPH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01082953, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0016756.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SUPH on muuttunut -0.09% viimeisen tunnin aikana, +0.08% 24 tunnin aikana ja -13.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
SUPAH-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUPH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 21.00M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.17K.
Tämän päivän aikana SUPAH – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SUPAH – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008139457.
Viimeisten 60 päivän aikana SUPAH – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011743233.
Viimeisten 90 päivän aikana SUPAH – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.08%
|30 päivää
|$ -0.0008139457
|-44.78%
|60 päivää
|$ -0.0011743233
|-64.61%
|90 päivää
|$ 0
|--
SUPAH is an agentic AI platform—your ruthless rug‑slayer and degen bodyguard—built to empower Base chain users with real-time alpha, security insights, and community engagement.Supporting holders with instant notifications, insights, and humor. Functionality & Utility: Fresh‑on‑Base Scanner: SUPAH scans every Base block in real-time via a proprietary database to detect newly deployed contracts. It fetches contract status (renounced/verified), LP info, holder count, and more. Alpha Calls: Generates high-conviction signals for newly launched tokens with solid on‑chain metrics and low risk — enabling early entry to potential gems. Security & Opportunity Scoring: AI-driven risk modeling flags dangerous or scammy contracts, helping users avoid rugs. Token‑Gated Access: Exclusive tools, alerts, and tiers (Fanboy → Champion) are unlocked for $SUPH stakers. Community-Driven Persona: SUPAH interacts in degen channels with playful, edgy energy—deployed across Telegram, X, and Creator.bid to boost morale and amplify the “Agents of Change” movement. Differentiators: Aggressive Lexical Persona: SUPAH isn’t just functional—it’s got DEGEN swagger, humor, and a narrative-driven identity. Creator.bid Ecosystem: SUPAH launched via a bonding curve on Creator.bid, ensuring fair token distribution. It’s among the top 50 agents and earns $BID emissions through endorsements. No Vested Team Tokens: 21 million tokens are circulating, all distribution transparent—no insider allocations or vesting schedule. Integrated Analytics: Beyond detection, SUPAH is building analytics dashboards both on Creator.bid and its own interface to quantify project insights and performance.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
