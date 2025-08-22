Lisätietoja SUMX-rahakkeesta

SUMX-rahakkeen hintatiedot

SUMX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SUMX-rahakkeen tokenomiikka

SUMX-rahakkeen hintaennuste

Summer Point Token-logo

Summer Point Token – hinta (SUMX)

Ei listattu

1SUMX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01165782
$0.01165782
+0.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen Summer Point Token (SUMX) -hintakaavio
Summer Point Token (SUMX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0116277
$ 0.0116277$ 0.0116277
24 h:n matalin
$ 0.01208828
$ 0.01208828$ 0.01208828
24 h:n korkein

$ 0.0116277
$ 0.0116277$ 0.0116277

$ 0.01208828
$ 0.01208828$ 0.01208828

$ 0.01769242
$ 0.01769242$ 0.01769242

$ 0.01114562
$ 0.01114562$ 0.01114562

-2.83%

+0.26%

-1.82%

-1.82%

Summer Point Token (SUMX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01165782. Viimeisen 24 tunnin aikana SUMX on vaihdellut alimmillaan $ 0.0116277 ja korkeimmillaan $ 0.01208828 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01769242, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01114562.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUMX on muuttunut -2.83% viimeisen tunnin aikana, +0.26% 24 tunnin aikana ja -1.82% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Summer Point Token (SUMX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 10.79M
$ 10.79M$ 10.79M

--
----

$ 10.79M
$ 10.79M$ 10.79M

900.00M
900.00M 900.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Summer Point Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 10.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 900.00M ja sen kokonaistarjonta on 900000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 10.79M.

Summer Point Token (SUMX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Summer Point Token – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Summer Point Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0015446238.
Viimeisten 60 päivän aikana Summer Point Token – USD -hinnan muutos oli $ -0.0020485645.
Viimeisten 90 päivän aikana Summer Point Token – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.26%
30 päivää$ -0.0015446238-13.24%
60 päivää$ -0.0020485645-17.57%
90 päivää$ 0--

Mikä on Summer Point Token (SUMX)

The Summer Point Token (SUMX) is a real estate-backed digital investment token in Thailand, approved by the Thai Securities and Exchange Commission (SEC). It allows investors to gain fractional ownership of the Summer Point Office Building in Bangkok. Through regulated ICO issuance, SUMX offers quarterly returns from rental income, principal repayment over a 25-year leasehold, and tradability on digital asset exchanges.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Summer Point Token (SUMX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Summer Point Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Summer Point Token (SUMX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Summer Point Token (SUMX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Summer Point Token-rahakkeelle.

Tarkista Summer Point Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUMX paikallisiin valuuttoihin

Summer Point Token (SUMX) -rahakkeen tokenomiikka

Summer Point Token (SUMX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUMX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Summer Point Token (SUMX)”

Paljonko Summer Point Token (SUMX) on arvoltaan tänään?
SUMX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01165782 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUMX-USD-parin nykyinen hinta?
SUMX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01165782. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Summer Point Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUMX markkina-arvo on $ 10.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUMX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 900.00M USD.
Mikä oli SUMX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUMX saavutti ATH-hinnaksi 0.01769242 USD.
Mikä oli SUMX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUMX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01114562 USD.
Mikä on SUMX-rahakkeen treidausvolyymi?
SUMX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUMX tänä vuonna korkeammalle?
SUMX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUMX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Summer Point Token (SUMX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.