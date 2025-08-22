Lisätietoja SUMI-rahakkeesta

1SUMI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.80%1D
Reaaliaikainen SUMI (SUMI) -hintakaavio
SUMI (SUMI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00002438
$ 0.00002438$ 0.00002438
24 h:n matalin
$ 0.00002536
$ 0.00002536$ 0.00002536
24 h:n korkein

$ 0.00002438
$ 0.00002438$ 0.00002438

$ 0.00002536
$ 0.00002536$ 0.00002536

$ 0.01433132
$ 0.01433132$ 0.01433132

$ 0.00000592
$ 0.00000592$ 0.00000592

+4.53%

+2.60%

-14.94%

-14.94%

SUMI (SUMI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00002564. Viimeisen 24 tunnin aikana SUMI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00002438 ja korkeimmillaan $ 0.00002536 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01433132, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00000592.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUMI on muuttunut +4.53% viimeisen tunnin aikana, +2.60% 24 tunnin aikana ja -14.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SUMI (SUMI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 25.15K
$ 25.15K$ 25.15K

--
----

$ 25.15K
$ 25.15K$ 25.15K

991.85M
991.85M 991.85M

991,847,227.7005209
991,847,227.7005209 991,847,227.7005209

SUMI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 991.85M ja sen kokonaistarjonta on 991847227.7005209. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.15K.

SUMI (SUMI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SUMI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SUMI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000054536.
Viimeisten 60 päivän aikana SUMI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000033581.
Viimeisten 90 päivän aikana SUMI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000255716066223047.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+2.60%
30 päivää$ -0.0000054536-21.27%
60 päivää$ +0.0000033581+13.10%
90 päivää$ -0.0000255716066223047-49.93%

Mikä on SUMI (SUMI)

Enter the magical world of $SUMI on #Base where luck and good fortune come to dance. COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $SUMI Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! Join our community of meme enthusiasts and crypto aficionados .

SUMI (SUMI) -resurssi

SUMI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SUMI (SUMI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SUMI (SUMI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SUMI-rahakkeelle.

SUMI (SUMI) -rahakkeen tokenomiikka

SUMI (SUMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUMI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

SUMI (SUMI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

