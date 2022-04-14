SUKI (SUKI) -rahakkeen tokenomiikka
SUKI (SUKI) -rahakkeen tiedot
In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme.
SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold .
SUKI (SUKI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu SUKI (SUKI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
SUKI (SUKI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
SUKI (SUKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä SUKI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUKI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät SUKI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUKI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
SUKI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne SUKI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUKI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.