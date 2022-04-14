SUKI (SUKI) -rahakkeen tokenomiikka

SUKI (SUKI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SUKI (SUKI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

SUKI (SUKI) -rahakkeen tiedot

In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme.

SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold .

Virallinen verkkosivusto:
https://sukioneth.xyz

SUKI (SUKI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SUKI (SUKI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 20.21K
$ 20.21K$ 20.21K
Kokonaistarjonta:
$ 183.79M
$ 183.79M$ 183.79M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 183.79M
$ 183.79M$ 183.79M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 20.21K
$ 20.21K$ 20.21K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00512745
$ 0.00512745$ 0.00512745
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0.00010997
$ 0.00010997$ 0.00010997

SUKI (SUKI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SUKI (SUKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SUKI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUKI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SUKI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUKI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SUKI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SUKI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUKI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.