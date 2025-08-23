Lisätietoja SUKI-rahakkeesta

SUKI-rahakkeen hintatiedot

SUKI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SUKI-rahakkeen tokenomiikka

SUKI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SUKI-logo

SUKI – hinta (SUKI)

Ei listattu

1SUKI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00011152
$0.00011152$0.00011152
+12.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SUKI (SUKI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:46:11 (UTC+8)

SUKI (SUKI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00009897
$ 0.00009897$ 0.00009897
24 h:n matalin
$ 0.00011164
$ 0.00011164$ 0.00011164
24 h:n korkein

$ 0.00009897
$ 0.00009897$ 0.00009897

$ 0.00011164
$ 0.00011164$ 0.00011164

$ 0.00512745
$ 0.00512745$ 0.00512745

$ 0.00002548
$ 0.00002548$ 0.00002548

+2.21%

+12.14%

-0.81%

-0.81%

SUKI (SUKI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00011152. Viimeisen 24 tunnin aikana SUKI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00009897 ja korkeimmillaan $ 0.00011164 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00512745, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002548.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUKI on muuttunut +2.21% viimeisen tunnin aikana, +12.14% 24 tunnin aikana ja -0.81% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SUKI (SUKI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.47K
$ 20.47K$ 20.47K

--
----

$ 20.47K
$ 20.47K$ 20.47K

183.79M
183.79M 183.79M

183,789,475.2
183,789,475.2 183,789,475.2

SUKI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.47K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 183.79M ja sen kokonaistarjonta on 183789475.2. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.47K.

SUKI (SUKI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SUKI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SUKI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000006203.
Viimeisten 60 päivän aikana SUKI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000536985.
Viimeisten 90 päivän aikana SUKI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+12.14%
30 päivää$ -0.0000006203-0.55%
60 päivää$ +0.0000536985+48.15%
90 päivää$ 0--

Mikä on SUKI (SUKI)

In December 2013, shortly after the breakout of "Doge," the tech news site The Verge published an article identifying Sato's Kabosu as the original Shiba Inu depicted in the meme. In addition to Kabosu, The Verge also identified "Suki," a Shiba Inu who lives with San Francisco-based photographer Jonathan Fleming, as the scarfed dog portrayed in another popular instance of the meme. SUKI is a meme token build on ethereum chain with 0% taxes for incentive investor to buy and hold .

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SUKI (SUKI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SUKI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SUKI (SUKI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SUKI (SUKI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SUKI-rahakkeelle.

Tarkista SUKI-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUKI paikallisiin valuuttoihin

SUKI (SUKI) -rahakkeen tokenomiikka

SUKI (SUKI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUKI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SUKI (SUKI)”

Paljonko SUKI (SUKI) on arvoltaan tänään?
SUKI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00011152 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUKI-USD-parin nykyinen hinta?
SUKI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00011152. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SUKI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUKI markkina-arvo on $ 20.47K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUKI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 183.79M USD.
Mikä oli SUKI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUKI saavutti ATH-hinnaksi 0.00512745 USD.
Mikä oli SUKI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUKI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002548 USD.
Mikä on SUKI-rahakkeen treidausvolyymi?
SUKI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUKI tänä vuonna korkeammalle?
SUKI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUKI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:46:11 (UTC+8)

SUKI (SUKI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.