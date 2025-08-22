Lisätietoja NAMI-rahakkeesta

NAMI-rahakkeen hintatiedot

NAMI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NAMI-rahakkeen tokenomiikka

NAMI-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

SUINAMI-logo

SUINAMI – hinta (NAMI)

Ei listattu

1NAMI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen SUINAMI (NAMI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:05:25 (UTC+8)

SUINAMI (NAMI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-23.52%

-23.52%

SUINAMI (NAMI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NAMI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NAMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NAMI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -23.52% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SUINAMI (NAMI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 74.98K
$ 74.98K$ 74.98K

--
----

$ 74.98K
$ 74.98K$ 74.98K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

SUINAMI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 74.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NAMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 74.98K.

SUINAMI (NAMI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SUINAMI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana SUINAMI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana SUINAMI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana SUINAMI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-30.88%
60 päivää$ 0-17.06%
90 päivää$ 0--

Mikä on SUINAMI (NAMI)

SUINAMI is a community based project on the SUI chain, SUI is right now very popular under the hardcore crypto community. The name SUINAMI comes from the chain (SUI) and the name of the dog (NAMI), what creates together SUINAMI, what stand for TSUNAMI. Why TSUNAMI? Because SUI is the chain of water and TSUNAMI and water are connected. SUINAMI is based on a dog named NAMI that is imaginary. SUINAMI is a community based token where the developer pays for the marketing, ads etc etc and the community will do the raids and that's will increase the price of the token. This project does not have a real value, but maybe in the future when the price increases it will have.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

SUINAMI (NAMI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

SUINAMI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SUINAMI (NAMI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SUINAMI (NAMI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SUINAMI-rahakkeelle.

Tarkista SUINAMI-rahakkeen hintaennuste nyt!

NAMI paikallisiin valuuttoihin

SUINAMI (NAMI) -rahakkeen tokenomiikka

SUINAMI (NAMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NAMI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SUINAMI (NAMI)”

Paljonko SUINAMI (NAMI) on arvoltaan tänään?
NAMI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NAMI-USD-parin nykyinen hinta?
NAMI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SUINAMI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NAMI markkina-arvo on $ 74.98K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NAMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NAMI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B USD.
Mikä oli NAMI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NAMI saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli NAMI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NAMI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NAMI-rahakkeen treidausvolyymi?
NAMI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NAMI tänä vuonna korkeammalle?
NAMI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NAMI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:05:25 (UTC+8)

SUINAMI (NAMI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.