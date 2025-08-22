Suijak – hinta (SUIJAK)
-1.34%
-1.64%
-18.69%
-18.69%
Suijak (SUIJAK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SUIJAK on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUIJAK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.001134, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SUIJAK on muuttunut -1.34% viimeisen tunnin aikana, -1.64% 24 tunnin aikana ja -18.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Suijak-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 156.32K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUIJAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.00B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 156.32K.
Tämän päivän aikana Suijak – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Suijak – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Suijak – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Suijak – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.64%
|30 päivää
|$ 0
|-30.41%
|60 päivää
|$ 0
|-6.46%
|90 päivää
|$ 0
|--
Suijak is a meme token inspired by the popular Wojak meme, which has become a significant part of internet culture. Unlike utility tokens that offer specific functionalities or services within a blockchain ecosystem, Suijak is purely a meme token. This means it doesn't provide any inherent utility or practical use cases beyond its value as a digital collectible and a symbol of community and cultural expression. The creation of Suijak taps into the widespread appeal of the Wojak meme, which is known for its humorous and often relatable depictions of various emotions and situations. By leveraging this meme, Suijak aims to build a community of enthusiasts who appreciate the humor and cultural significance of Wojak. The token serves as a fun and engaging way for people to participate in the crypto space without the complexities and technicalities associated with utility tokens. It embodies the spirit of internet memes, which are often created and shared for entertainment and social connection rather than practical purposes. As a meme token, Suijak's value is largely driven by its community and the collective enjoyment of its holders. This makes it a unique and interesting addition to the world of cryptocurrencies, where not all tokens need to have a utilitarian function to be valued and appreciated. Instead, Suijak celebrates the lighter side of the crypto world, offering a playful and accessible entry point for those who might be intimidated by more complex crypto projects. In essence, Suijak is a testament to the power of memes and community in the digital age, highlighting how cultural phenomena can influence and shape new forms of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, Suijak provides a way to engage with the crypto community through the shared language of memes, making it a distinctive and enjoyable part of the broader cryptocurrency landscape.
