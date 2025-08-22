Lisätietoja SUICY-rahakkeesta

SUICY-rahakkeen hintatiedot

SUICY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SUICY-rahakkeen tokenomiikka

SUICY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Suicy the Seal-logo

Suicy the Seal – hinta (SUICY)

Ei listattu

1SUICY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Suicy the Seal (SUICY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:05:10 (UTC+8)

Suicy the Seal (SUICY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01391738
$ 0.01391738$ 0.01391738

$ 0
$ 0$ 0

-1.00%

-0.66%

-14.30%

-14.30%

Suicy the Seal (SUICY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SUICY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUICY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01391738, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUICY on muuttunut -1.00% viimeisen tunnin aikana, -0.66% 24 tunnin aikana ja -14.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Suicy the Seal (SUICY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 39.70K
$ 39.70K$ 39.70K

--
----

$ 39.70K
$ 39.70K$ 39.70K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Suicy the Seal-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 39.70K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUICY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 39.70K.

Suicy the Seal (SUICY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Suicy the Seal – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Suicy the Seal – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Suicy the Seal – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Suicy the Seal – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.66%
30 päivää$ 0-20.78%
60 päivää$ 0+13.43%
90 päivää$ 0--

Mikä on Suicy the Seal (SUICY)

**SUICY the Seal** is a meme token hosted on the Sui blockchain, created primarily for entertainment purposes. With an adorable cartoon seal as its mascot, SUICY the Seal leverages internet culture to foster a sense of community and amusement. The project focuses on bringing fun and lightheartedness to the world of cryptocurrencies, without the traditional emphasis on practical utility or financial gain. The core idea behind SUICY the Seal is to engage users through humor and memes, creating a token that represents a playful and carefree approach to digital currencies. The token doesn't claim to offer revolutionary technology or significant returns on investment, but rather aims to provide a platform for users to share laughs and enjoy the lighter side of the crypto space. By embracing the meme culture, SUICY the Seal encourages a communal atmosphere where participants can bond over shared jokes and the whimsical nature of the token. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or new to the space, SUICY the Seal offers a refreshing and entertaining experience on the Sui blockchain. 🦭

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Suicy the Seal (SUICY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Suicy the Seal-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Suicy the Seal (SUICY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Suicy the Seal (SUICY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Suicy the Seal-rahakkeelle.

Tarkista Suicy the Seal-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUICY paikallisiin valuuttoihin

Suicy the Seal (SUICY) -rahakkeen tokenomiikka

Suicy the Seal (SUICY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUICY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Suicy the Seal (SUICY)”

Paljonko Suicy the Seal (SUICY) on arvoltaan tänään?
SUICY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUICY-USD-parin nykyinen hinta?
SUICY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Suicy the Seal-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUICY markkina-arvo on $ 39.70K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUICY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUICY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli SUICY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUICY saavutti ATH-hinnaksi 0.01391738 USD.
Mikä oli SUICY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUICY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SUICY-rahakkeen treidausvolyymi?
SUICY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUICY tänä vuonna korkeammalle?
SUICY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUICY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 21:05:10 (UTC+8)

Suicy the Seal (SUICY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.