Suiba Inu – hinta (SUIB)
-0.68%
-4.16%
-27.09%
-27.09%
Suiba Inu (SUIB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00010773. Viimeisen 24 tunnin aikana SUIB on vaihdellut alimmillaan $ 0.00010734 ja korkeimmillaan $ 0.00011381 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUIB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00467352, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00010734.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SUIB on muuttunut -0.68% viimeisen tunnin aikana, -4.16% 24 tunnin aikana ja -27.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Suiba Inu-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 107.82K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUIB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 107.82K.
Tämän päivän aikana Suiba Inu – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Suiba Inu – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000601193.
Viimeisten 60 päivän aikana Suiba Inu – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000083896.
Viimeisten 90 päivän aikana Suiba Inu – USD -hinnan muutos oli $ -0.00011490205657310797.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-4.16%
|30 päivää
|$ -0.0000601193
|-55.80%
|60 päivää
|$ -0.0000083896
|-7.78%
|90 päivää
|$ -0.00011490205657310797
|-51.61%
Suiba is a vibrant, fast-growing ecosystem built on the SUI blockchain, focusing on creating unique experiences in trading, NFTs, and decentralized finance (DeFi). At the core of Suiba is SuibaBot, a Telegram-based trading bot that allows users to trade and manage SUI tokens, particularly memecoins, with ease. SuibaBot stands out for its user-friendly interface, fast transaction speeds, and advanced trading features, which include sniping, copy trading, dollar-cost averaging (DCA), and more. The Suiba ecosystem also features a unique NFT collection of 2,000 rare and custom-designed NFTs. These NFTs not only serve as collectibles but unlock exclusive premium features within SuibaBot, such as reduced fees and access to upcoming advanced tools. The project thrives on community engagement, offering special giveaways, airdrops, and honorary NFTs to recognize key members and supporters. Liquidity within the Suiba ecosystem is supported by the Cetus and BlueMove platforms, where users can contribute and manage liquidity pools. Regular updates and improvements keep the ecosystem evolving, with recent advancements like the speed update, which leverages a dedicated node to enhance transaction efficiency. Looking ahead, Suiba is set to release v2, which promises to bring even more powerful features and tools, solidifying its place in the SUI ecosystem. As Suiba continues to grow, it remains committed to delivering value to its community through innovative features, user empowerment, and constant development.
Suiba Inu (SUIB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUIB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
