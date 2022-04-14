SUI TRUMP (SUITRUMP) -rahakkeen tokenomiikka

SUI TRUMP (SUITRUMP) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu SUI TRUMP (SUITRUMP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

SUI TRUMP (SUITRUMP) -rahakkeen tiedot

SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration.

Virallinen verkkosivusto:
https://sui-trump.com/
Valkoinen paperi:
https://cryptomischief.io/wp-content/uploads/SUITRUMP-FARM-PITCH-DECK.html

SUI TRUMP (SUITRUMP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu SUI TRUMP (SUITRUMP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 827.82K
$ 827.82K$ 827.82K
Kokonaistarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 827.82K
$ 827.82K$ 827.82K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00143351
$ 0.00143351$ 0.00143351
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00001596
$ 0.00001596$ 0.00001596
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

SUI TRUMP (SUITRUMP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

SUI TRUMP (SUITRUMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä SUITRUMP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta SUITRUMP-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät SUITRUMP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu SUITRUMP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

SUITRUMP-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne SUITRUMP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? SUITRUMP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.