sudoswap – hinta (SUDO)

Ei listattu

1SUDO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.061803
$0.061803
+2.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen sudoswap (SUDO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:33:38 (UTC+8)

sudoswap (SUDO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.058552
$ 0.058552
24 h:n matalin
$ 0.06272
$ 0.06272
24 h:n korkein

$ 0.058552
$ 0.058552

$ 0.06272
$ 0.06272

$ 4.16
$ 4.16

$ 0.04013916
$ 0.04013916

-0.12%

+2.17%

-1.07%

-1.07%

sudoswap (SUDO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.061803. Viimeisen 24 tunnin aikana SUDO on vaihdellut alimmillaan $ 0.058552 ja korkeimmillaan $ 0.06272 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SUDO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.16, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.04013916.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SUDO on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, +2.17% 24 tunnin aikana ja -1.07% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

sudoswap (SUDO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.57M
$ 1.57M

--
--

$ 3.59M
$ 3.59M

25.40M
25.40M

58,056,418.77361723
58,056,418.77361723

sudoswap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SUDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.40M ja sen kokonaistarjonta on 58056418.77361723. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.59M.

sudoswap (SUDO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana sudoswap – USD -hinta muuttui $ +0.00131389.
Viimeisten 30 päivän aikana sudoswap – USD -hinnan muutos oli $ -0.0092952268.
Viimeisten 60 päivän aikana sudoswap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0037295947.
Viimeisten 90 päivän aikana sudoswap – USD -hinnan muutos oli $ +0.00392559533489021.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00131389+2.17%
30 päivää$ -0.0092952268-15.04%
60 päivää$ +0.0037295947+6.03%
90 päivää$ +0.00392559533489021+6.78%

Mikä on sudoswap (SUDO)

SUDO is the governance token of the sudoAMM protocol, a concentrated liquidity AMM protocol for NFTs.

sudoswap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon sudoswap (SUDO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko sudoswap (SUDO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita sudoswap-rahakkeelle.

Tarkista sudoswap-rahakkeen hintaennuste nyt!

SUDO paikallisiin valuuttoihin

sudoswap (SUDO) -rahakkeen tokenomiikka

sudoswap (SUDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SUDO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”sudoswap (SUDO)”

Paljonko sudoswap (SUDO) on arvoltaan tänään?
SUDO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.061803 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SUDO-USD-parin nykyinen hinta?
SUDO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.061803. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on sudoswap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SUDO markkina-arvo on $ 1.57M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SUDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SUDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.40M USD.
Mikä oli SUDO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SUDO saavutti ATH-hinnaksi 4.16 USD.
Mikä oli SUDO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SUDO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.04013916 USD.
Mikä on SUDO-rahakkeen treidausvolyymi?
SUDO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SUDO tänä vuonna korkeammalle?
SUDO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SUDO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.