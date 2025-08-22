Lisätietoja ISHND-rahakkeesta

ISHND-rahakkeen hintatiedot

ISHND-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ISHND-rahakkeen tokenomiikka

ISHND-rahakkeen hintaennuste

StrongHands Finance-logo

StrongHands Finance – hinta (ISHND)

Ei listattu

1ISHND - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00187107
$0.00187107$0.00187107
-0.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen StrongHands Finance (ISHND) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:30:27 (UTC+8)

StrongHands Finance (ISHND) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00184538
$ 0.00184538$ 0.00184538
24 h:n matalin
$ 0.00188658
$ 0.00188658$ 0.00188658
24 h:n korkein

$ 0.00184538
$ 0.00184538$ 0.00184538

$ 0.00188658
$ 0.00188658$ 0.00188658

$ 3.79
$ 3.79$ 3.79

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

-0.82%

-0.04%

-0.04%

StrongHands Finance (ISHND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00187107. Viimeisen 24 tunnin aikana ISHND on vaihdellut alimmillaan $ 0.00184538 ja korkeimmillaan $ 0.00188658 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ISHND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.79, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ISHND on muuttunut +0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.82% 24 tunnin aikana ja -0.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

StrongHands Finance (ISHND) -rahakkeen markkinatiedot

$ 27.15K
$ 27.15K$ 27.15K

--
----

$ 185.89K
$ 185.89K$ 185.89K

14.51M
14.51M 14.51M

99,346,969.0
99,346,969.0 99,346,969.0

StrongHands Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 27.15K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ISHND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.51M ja sen kokonaistarjonta on 99346969.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 185.89K.

StrongHands Finance (ISHND) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana StrongHands Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana StrongHands Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000884941.
Viimeisten 60 päivän aikana StrongHands Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003927658.
Viimeisten 90 päivän aikana StrongHands Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.000156515485384517.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.82%
30 päivää$ +0.0000884941+4.73%
60 päivää$ +0.0003927658+20.99%
90 päivää$ +0.000156515485384517+9.13%

Mikä on StrongHands Finance (ISHND)

StrongHands is a large community of financial activists, investors and enthusiasts engaged to set people free from state control of your money.

StrongHands Finance (ISHND) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

StrongHands Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon StrongHands Finance (ISHND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko StrongHands Finance (ISHND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita StrongHands Finance-rahakkeelle.

Tarkista StrongHands Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

ISHND paikallisiin valuuttoihin

StrongHands Finance (ISHND) -rahakkeen tokenomiikka

StrongHands Finance (ISHND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ISHND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”StrongHands Finance (ISHND)”

Paljonko StrongHands Finance (ISHND) on arvoltaan tänään?
ISHND-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00187107 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ISHND-USD-parin nykyinen hinta?
ISHND -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00187107. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on StrongHands Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ISHND markkina-arvo on $ 27.15K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ISHND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ISHND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 14.51M USD.
Mikä oli ISHND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ISHND saavutti ATH-hinnaksi 3.79 USD.
Mikä oli ISHND-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ISHND-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ISHND-rahakkeen treidausvolyymi?
ISHND-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ISHND tänä vuonna korkeammalle?
ISHND saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ISHND-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:30:27 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

