StrongHands – hinta (SHND)
--
--
-0.01%
-0.01%
StrongHands (SHND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana SHND on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SHND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00126111, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa SHND on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -0.01% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
StrongHands-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 96.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SHND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.32B ja sen kokonaistarjonta on 20316869377.74326. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 96.35K.
Tämän päivän aikana StrongHands – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana StrongHands – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana StrongHands – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana StrongHands – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-1.04%
|60 päivää
|$ 0
|+44.35%
|90 päivää
|$ 0
|--
StrongHands™ is a free open source project derived from Bitcoin, with the goal of providing a long-term energy-efficient crypto-currency. Build on the foundation of Bitcoin, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency. StrongHands™ is a StrongHands™ network-compatible, community-developed wallet client. The project has been designed to provide people with a stable, secure, and feature-rich alternative to the StrongHands™ reference wallet PPCoin. To help facilitate broad community cooperation, many trusted StrongHands™/Peershares community leaders have write permissions to the project’s codebase, allowing for decentralization and continuity. Community members, old and new, are encouraged to find ways to contribute to the success of the project. If you have experience with programming, product design, QA engineering, translation, or have a different set of skills that you want to bring to the project, your involvement is appreciated!
