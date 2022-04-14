Strike Protocol (STPR) -rahakkeen tokenomiikka
Strike Protocol (STPR) -rahakkeen tiedot
Strike Protocol, developed by GLOBAL DODO ENTERTAINMENT, is a groundbreaking multiplayer adventure that mixes base-building in an open sandbox with the excitement of raiding champion bases. In this thrilling game, you'll step into the roles of either a skilled Infiltrator or a strategic Commander. Whether you're crafting challenging bases or launching daring raids on other players' creations, you're in for an epic gaming experience. The game's main currency is the STPR token.
PURPOSE: Seed Sale (50E) and Launchpad Pre-sale (100E) Investors: STPR has been allocated to early investors in the Seed and Pre-sale rounds. In-game Currency: STPR is the primary currency, used alongside fiat for player transactions, covering both crypto and traditional player entry. Conversion: STPR will enable an easy transition from free or fiat-based gameplay to crypto, unlocking NFTs for players. Rewards: STPR will be awarded in daily and weekly missions as part of player rewards. Governance and Voting: STPR grants holders rights within the ecosystem and voting power over the game's future direction. Reserve & Ecosystem: STPR will be held in reserve on DEX/CEX platforms to support scaling, using a combination of ETH and liquidity.
UTILITY: Innovative P2E Approach: Instead of the traditional play-to-earn model, Strike Protocol integrates crypto as an optional add-on, enhancing gameplay. Revenue Sharing: The game offers a unique financial model, providing revenue sharing instead of traditional staking locks. Cross-Platform Gaming: Strike Protocol supports cross-platform play across PC, Mac, Android, and iOS, all within one cohesive ecosystem.
Strike Protocol (STPR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Strike Protocol (STPR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Strike Protocol (STPR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Strike Protocol (STPR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä STPR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STPR-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
STPR-rahakkeen hintaennuste
