Stride Staked TIA – hinta (STTIA)

1STTIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.89
$1.89$1.89
-3.00%1D
USD
Reaaliaikainen Stride Staked TIA (STTIA) -hintakaavio
Stride Staked TIA (STTIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.87
$ 1.87$ 1.87
24 h:n matalin
$ 1.95
$ 1.95$ 1.95
24 h:n korkein

$ 1.87
$ 1.87$ 1.87

$ 1.95
$ 1.95$ 1.95

$ 20.73
$ 20.73$ 20.73

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-3.09%

-6.80%

-6.80%

Stride Staked TIA (STTIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.89. Viimeisen 24 tunnin aikana STTIA on vaihdellut alimmillaan $ 1.87 ja korkeimmillaan $ 1.95 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STTIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 20.73, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STTIA on muuttunut +0.33% viimeisen tunnin aikana, -3.09% 24 tunnin aikana ja -6.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stride Staked TIA (STTIA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

--
----

$ 2.10M
$ 2.10M$ 2.10M

1.11M
1.11M 1.11M

1,113,321.688224
1,113,321.688224 1,113,321.688224

Stride Staked TIA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.10M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STTIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.11M ja sen kokonaistarjonta on 1113321.688224. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.10M.

Stride Staked TIA (STTIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stride Staked TIA – USD -hinta muuttui $ -0.06024282228382.
Viimeisten 30 päivän aikana Stride Staked TIA – USD -hinnan muutos oli $ -0.4396472640.
Viimeisten 60 päivän aikana Stride Staked TIA – USD -hinnan muutos oli $ +0.3661982730.
Viimeisten 90 päivän aikana Stride Staked TIA – USD -hinnan muutos oli $ -0.9502780596290316.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.06024282228382-3.09%
30 päivää$ -0.4396472640-23.26%
60 päivää$ +0.3661982730+19.38%
90 päivää$ -0.9502780596290316-33.45%

Mikä on Stride Staked TIA (STTIA)

stTIA is the liquid staking token for Celestia's native TIA token, issued by the Stride Protocol

Stride Staked TIA (STTIA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Stride Staked TIA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stride Staked TIA (STTIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stride Staked TIA (STTIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stride Staked TIA-rahakkeelle.

Tarkista Stride Staked TIA-rahakkeen hintaennuste nyt!

STTIA paikallisiin valuuttoihin

Stride Staked TIA (STTIA) -rahakkeen tokenomiikka

Stride Staked TIA (STTIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STTIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stride Staked TIA (STTIA)”

Paljonko Stride Staked TIA (STTIA) on arvoltaan tänään?
STTIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.89 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STTIA-USD-parin nykyinen hinta?
STTIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.89. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stride Staked TIA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STTIA markkina-arvo on $ 2.10M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STTIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STTIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.11M USD.
Mikä oli STTIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STTIA saavutti ATH-hinnaksi 20.73 USD.
Mikä oli STTIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STTIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on STTIA-rahakkeen treidausvolyymi?
STTIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STTIA tänä vuonna korkeammalle?
STTIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STTIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
