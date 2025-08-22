Lisätietoja STSTARS-rahakkeesta

STSTARS-rahakkeen hintatiedot

STSTARS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

STSTARS-rahakkeen tokenomiikka

STSTARS-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Stride Staked Stars-logo

Stride Staked Stars – hinta (STSTARS)

Ei listattu

1STSTARS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00171467
$0.00171467$0.00171467
-5.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Stride Staked Stars (STSTARS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:30:20 (UTC+8)

Stride Staked Stars (STSTARS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00170195
$ 0.00170195$ 0.00170195
24 h:n matalin
$ 0.00181684
$ 0.00181684$ 0.00181684
24 h:n korkein

$ 0.00170195
$ 0.00170195$ 0.00170195

$ 0.00181684
$ 0.00181684$ 0.00181684

$ 0.080517
$ 0.080517$ 0.080517

$ 0.00140015
$ 0.00140015$ 0.00140015

--

-5.62%

-9.87%

-9.87%

Stride Staked Stars (STSTARS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00171467. Viimeisen 24 tunnin aikana STSTARS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00170195 ja korkeimmillaan $ 0.00181684 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STSTARS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.080517, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00140015.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STSTARS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -5.62% 24 tunnin aikana ja -9.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stride Staked Stars (STSTARS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 29.98K
$ 29.98K$ 29.98K

--
----

$ 29.98K
$ 29.98K$ 29.98K

17.48M
17.48M 17.48M

17,481,432.986027
17,481,432.986027 17,481,432.986027

Stride Staked Stars-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 29.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STSTARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.48M ja sen kokonaistarjonta on 17481432.986027. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 29.98K.

Stride Staked Stars (STSTARS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stride Staked Stars – USD -hinta muuttui $ -0.000102169629942385.
Viimeisten 30 päivän aikana Stride Staked Stars – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003541724.
Viimeisten 60 päivän aikana Stride Staked Stars – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001771747.
Viimeisten 90 päivän aikana Stride Staked Stars – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003034527388493305.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000102169629942385-5.62%
30 päivää$ -0.0003541724-20.65%
60 päivää$ +0.0001771747+10.33%
90 päivää$ -0.0003034527388493305-15.03%

Mikä on Stride Staked Stars (STSTARS)

stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Stride Staked Stars (STSTARS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Stride Staked Stars-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stride Staked Stars (STSTARS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stride Staked Stars (STSTARS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stride Staked Stars-rahakkeelle.

Tarkista Stride Staked Stars-rahakkeen hintaennuste nyt!

STSTARS paikallisiin valuuttoihin

Stride Staked Stars (STSTARS) -rahakkeen tokenomiikka

Stride Staked Stars (STSTARS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STSTARS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stride Staked Stars (STSTARS)”

Paljonko Stride Staked Stars (STSTARS) on arvoltaan tänään?
STSTARS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00171467 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STSTARS-USD-parin nykyinen hinta?
STSTARS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00171467. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stride Staked Stars-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STSTARS markkina-arvo on $ 29.98K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STSTARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STSTARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 17.48M USD.
Mikä oli STSTARS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STSTARS saavutti ATH-hinnaksi 0.080517 USD.
Mikä oli STSTARS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STSTARS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00140015 USD.
Mikä on STSTARS-rahakkeen treidausvolyymi?
STSTARS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STSTARS tänä vuonna korkeammalle?
STSTARS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STSTARS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:30:20 (UTC+8)

Stride Staked Stars (STSTARS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.