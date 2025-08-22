Lisätietoja STOSMO-rahakkeesta

Stride Staked Osmo-logo

Stride Staked Osmo – hinta (STOSMO)

1STOSMO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.229219
$0.229219$0.229219
-1.60%1D
USD
Reaaliaikainen Stride Staked Osmo (STOSMO) -hintakaavio
Stride Staked Osmo (STOSMO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.228267
$ 0.228267$ 0.228267
24 h:n matalin
$ 0.233986
$ 0.233986$ 0.233986
24 h:n korkein

$ 0.228267
$ 0.228267$ 0.228267

$ 0.233986
$ 0.233986$ 0.233986

$ 3.31
$ 3.31$ 3.31

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

-1.68%

-7.06%

-7.06%

Stride Staked Osmo (STOSMO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.229219. Viimeisen 24 tunnin aikana STOSMO on vaihdellut alimmillaan $ 0.228267 ja korkeimmillaan $ 0.233986 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STOSMO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.31, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STOSMO on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, -1.68% 24 tunnin aikana ja -7.06% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stride Staked Osmo (STOSMO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

--
----

$ 3.06M
$ 3.06M$ 3.06M

13.33M
13.33M 13.33M

13,332,667.119731
13,332,667.119731 13,332,667.119731

Stride Staked Osmo-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.06M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STOSMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.33M ja sen kokonaistarjonta on 13332667.119731. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.06M.

Stride Staked Osmo (STOSMO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stride Staked Osmo – USD -hinta muuttui $ -0.0039219824823018.
Viimeisten 30 päivän aikana Stride Staked Osmo – USD -hinnan muutos oli $ -0.0389191169.
Viimeisten 60 päivän aikana Stride Staked Osmo – USD -hinnan muutos oli $ +0.0234442671.
Viimeisten 90 päivän aikana Stride Staked Osmo – USD -hinnan muutos oli $ -0.0864633475299554.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0039219824823018-1.68%
30 päivää$ -0.0389191169-16.97%
60 päivää$ +0.0234442671+10.23%
90 päivää$ -0.0864633475299554-27.38%

Mikä on Stride Staked Osmo (STOSMO)

The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

Stride Staked Osmo (STOSMO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Stride Staked Osmo-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stride Staked Osmo (STOSMO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stride Staked Osmo (STOSMO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stride Staked Osmo-rahakkeelle.

Tarkista Stride Staked Osmo-rahakkeen hintaennuste nyt!

STOSMO paikallisiin valuuttoihin

Stride Staked Osmo (STOSMO) -rahakkeen tokenomiikka

Stride Staked Osmo (STOSMO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STOSMO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stride Staked Osmo (STOSMO)”

Paljonko Stride Staked Osmo (STOSMO) on arvoltaan tänään?
STOSMO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.229219 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STOSMO-USD-parin nykyinen hinta?
STOSMO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.229219. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stride Staked Osmo-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STOSMO markkina-arvo on $ 3.06M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STOSMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STOSMO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 13.33M USD.
Mikä oli STOSMO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STOSMO saavutti ATH-hinnaksi 3.31 USD.
Mikä oli STOSMO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STOSMO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on STOSMO-rahakkeen treidausvolyymi?
STOSMO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STOSMO tänä vuonna korkeammalle?
STOSMO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STOSMO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Stride Staked Osmo (STOSMO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

