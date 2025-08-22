Lisätietoja STJUNO-rahakkeesta

STJUNO-rahakkeen hintatiedot

STJUNO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

STJUNO-rahakkeen tokenomiikka

STJUNO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Stride Staked Juno-logo

Stride Staked Juno – hinta (STJUNO)

Ei listattu

1STJUNO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.120601
$0.120601$0.120601
+3.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Stride Staked Juno (STJUNO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:26:28 (UTC+8)

Stride Staked Juno (STJUNO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.113243
$ 0.113243$ 0.113243
24 h:n matalin
$ 0.121915
$ 0.121915$ 0.121915
24 h:n korkein

$ 0.113243
$ 0.113243$ 0.113243

$ 0.121915
$ 0.121915$ 0.121915

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 0.100663
$ 0.100663$ 0.100663

-0.62%

+3.14%

-8.12%

-8.12%

Stride Staked Juno (STJUNO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.120601. Viimeisen 24 tunnin aikana STJUNO on vaihdellut alimmillaan $ 0.113243 ja korkeimmillaan $ 0.121915 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STJUNO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.22, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.100663.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STJUNO on muuttunut -0.62% viimeisen tunnin aikana, +3.14% 24 tunnin aikana ja -8.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stride Staked Juno (STJUNO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 207.25K
$ 207.25K$ 207.25K

--
----

$ 207.25K
$ 207.25K$ 207.25K

1.72M
1.72M 1.72M

1,717,212.87205
1,717,212.87205 1,717,212.87205

Stride Staked Juno-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 207.25K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STJUNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.72M ja sen kokonaistarjonta on 1717212.87205. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 207.25K.

Stride Staked Juno (STJUNO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stride Staked Juno – USD -hinta muuttui $ +0.00367523.
Viimeisten 30 päivän aikana Stride Staked Juno – USD -hinnan muutos oli $ -0.0409403249.
Viimeisten 60 päivän aikana Stride Staked Juno – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012759827.
Viimeisten 90 päivän aikana Stride Staked Juno – USD -hinnan muutos oli $ -0.02373524592659838.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00367523+3.14%
30 päivää$ -0.0409403249-33.94%
60 päivää$ +0.0012759827+1.06%
90 päivää$ -0.02373524592659838-16.44%

Mikä on Stride Staked Juno (STJUNO)

Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Stride Staked Juno (STJUNO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Stride Staked Juno-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stride Staked Juno (STJUNO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stride Staked Juno (STJUNO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stride Staked Juno-rahakkeelle.

Tarkista Stride Staked Juno-rahakkeen hintaennuste nyt!

STJUNO paikallisiin valuuttoihin

Stride Staked Juno (STJUNO) -rahakkeen tokenomiikka

Stride Staked Juno (STJUNO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STJUNO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stride Staked Juno (STJUNO)”

Paljonko Stride Staked Juno (STJUNO) on arvoltaan tänään?
STJUNO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.120601 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STJUNO-USD-parin nykyinen hinta?
STJUNO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.120601. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stride Staked Juno-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STJUNO markkina-arvo on $ 207.25K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STJUNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STJUNO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.72M USD.
Mikä oli STJUNO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STJUNO saavutti ATH-hinnaksi 1.22 USD.
Mikä oli STJUNO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STJUNO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.100663 USD.
Mikä on STJUNO-rahakkeen treidausvolyymi?
STJUNO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STJUNO tänä vuonna korkeammalle?
STJUNO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STJUNO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:26:28 (UTC+8)

Stride Staked Juno (STJUNO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.