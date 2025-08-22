Lisätietoja STINJ-rahakkeesta

Stride Staked Injective – hinta (STINJ)

Ei listattu

1STINJ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-6.30%1D
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
Reaaliaikainen Stride Staked Injective (STINJ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:09:08 (UTC+8)

Stride Staked Injective (STINJ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.59%

-6.34%

-11.64%

-11.64%

Stride Staked Injective (STINJ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $19.32. Viimeisen 24 tunnin aikana STINJ on vaihdellut alimmillaan $ 19.16 ja korkeimmillaan $ 20.63 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STINJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 62.85, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STINJ on muuttunut +0.59% viimeisen tunnin aikana, -6.34% 24 tunnin aikana ja -11.64% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stride Staked Injective (STINJ) -rahakkeen markkinatiedot

Stride Staked Injective-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 395.11K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STINJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.45K ja sen kokonaistarjonta on 20453.02413323598. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 395.11K.

Stride Staked Injective (STINJ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stride Staked Injective – USD -hinta muuttui $ -1.30771450648606.
Viimeisten 30 päivän aikana Stride Staked Injective – USD -hinnan muutos oli $ -1.3526125200.
Viimeisten 60 päivän aikana Stride Staked Injective – USD -hinnan muutos oli $ +7.5855980760.
Viimeisten 90 päivän aikana Stride Staked Injective – USD -hinnan muutos oli $ +0.80273195480964.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -1.30771450648606-6.34%
30 päivää$ -1.3526125200-7.00%
60 päivää$ +7.5855980760+39.26%
90 päivää$ +0.80273195480964+4.34%

Mikä on Stride Staked Injective (STINJ)

stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Stride Staked Injective-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stride Staked Injective (STINJ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stride Staked Injective (STINJ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stride Staked Injective-rahakkeelle.

Tarkista Stride Staked Injective-rahakkeen hintaennuste nyt!

Stride Staked Injective (STINJ) -rahakkeen tokenomiikka

Stride Staked Injective (STINJ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STINJ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stride Staked Injective (STINJ)”

Paljonko Stride Staked Injective (STINJ) on arvoltaan tänään?
STINJ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 19.32 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STINJ-USD-parin nykyinen hinta?
STINJ -USD-parin nykyinen hinta on $ 19.32. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stride Staked Injective-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STINJ markkina-arvo on $ 395.11K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STINJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STINJ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.45K USD.
Mikä oli STINJ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STINJ saavutti ATH-hinnaksi 62.85 USD.
Mikä oli STINJ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STINJ-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on STINJ-rahakkeen treidausvolyymi?
STINJ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STINJ tänä vuonna korkeammalle?
STINJ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STINJ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Stride Staked Injective (STINJ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

