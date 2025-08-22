Lisätietoja STDYDX-rahakkeesta

Stride Staked DYDX-logo

Stride Staked DYDX – hinta (STDYDX)

Ei listattu

1STDYDX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0,715383
$0,715383$0,715383
-3,30%1D
USD
Reaaliaikainen Stride Staked DYDX (STDYDX) -hintakaavio
Stride Staked DYDX (STDYDX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0,713138
$ 0,713138$ 0,713138
24 h:n matalin
$ 0,739855
$ 0,739855$ 0,739855
24 h:n korkein

$ 0,713138
$ 0,713138$ 0,713138

$ 0,739855
$ 0,739855$ 0,739855

$ 4,47
$ 4,47$ 4,47

$ 0,46585
$ 0,46585$ 0,46585

0,00%

-3,30%

-3,53%

-3,53%

Stride Staked DYDX (STDYDX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0,715383. Viimeisen 24 tunnin aikana STDYDX on vaihdellut alimmillaan $ 0,713138 ja korkeimmillaan $ 0,739855 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STDYDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,47, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,46585.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STDYDX on muuttunut 0,00% viimeisen tunnin aikana, -3,30% 24 tunnin aikana ja -3,53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stride Staked DYDX (STDYDX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 973,39K
$ 973,39K$ 973,39K

--
----

$ 973,39K
$ 973,39K$ 973,39K

1,36M
1,36M 1,36M

1 360 659,342345096
1 360 659,342345096 1 360 659,342345096

Stride Staked DYDX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 973,39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STDYDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1,36M ja sen kokonaistarjonta on 1360659.342345096. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 973,39K.

Stride Staked DYDX (STDYDX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stride Staked DYDX – USD -hinta muuttui $ -0,0244718966301093.
Viimeisten 30 päivän aikana Stride Staked DYDX – USD -hinnan muutos oli $ -0,0467251691.
Viimeisten 60 päivän aikana Stride Staked DYDX – USD -hinnan muutos oli $ +0,3549680369.
Viimeisten 90 päivän aikana Stride Staked DYDX – USD -hinnan muutos oli $ +0,0071806303104436.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0,0244718966301093-3,30%
30 päivää$ -0,0467251691-6,53%
60 päivää$ +0,3549680369+49,62%
90 päivää$ +0,0071806303104436+1,01%

Mikä on Stride Staked DYDX (STDYDX)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Stride Staked DYDX (STDYDX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Stride Staked DYDX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stride Staked DYDX (STDYDX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stride Staked DYDX (STDYDX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stride Staked DYDX-rahakkeelle.

Tarkista Stride Staked DYDX-rahakkeen hintaennuste nyt!

STDYDX paikallisiin valuuttoihin

Stride Staked DYDX (STDYDX) -rahakkeen tokenomiikka

Stride Staked DYDX (STDYDX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STDYDX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stride Staked DYDX (STDYDX)”

Paljonko Stride Staked DYDX (STDYDX) on arvoltaan tänään?
STDYDX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0,715383 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STDYDX-USD-parin nykyinen hinta?
STDYDX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0,715383. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stride Staked DYDX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STDYDX markkina-arvo on $ 973,39K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STDYDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STDYDX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1,36M USD.
Mikä oli STDYDX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STDYDX saavutti ATH-hinnaksi 4,47 USD.
Mikä oli STDYDX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STDYDX-rahakkeen ATL-hinta oli 0,46585 USD.
Mikä on STDYDX-rahakkeen treidausvolyymi?
STDYDX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STDYDX tänä vuonna korkeammalle?
STDYDX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STDYDX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Stride Staked DYDX (STDYDX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

