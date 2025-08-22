Lisätietoja STATOM-rahakkeesta

Stride Staked Atom – hinta (STATOM)

$7.28
$7.28
-0.50%1D
Reaaliaikainen Stride Staked Atom (STATOM) -hintakaavio
Stride Staked Atom (STATOM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 7.24
$ 7.24$ 7.24
$ 7.42
$ 7.42$ 7.42
$ 7.24
$ 7.24$ 7.24

$ 7.42
$ 7.42$ 7.42

$ 18.7
$ 18.7$ 18.7

$ 0.02064083
$ 0.02064083$ 0.02064083

-0.47%

-0.36%

-1.77%

-1.77%

Stride Staked Atom (STATOM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $7.3. Viimeisen 24 tunnin aikana STATOM on vaihdellut alimmillaan $ 7.24 ja korkeimmillaan $ 7.42 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STATOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 18.7, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02064083.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STATOM on muuttunut -0.47% viimeisen tunnin aikana, -0.36% 24 tunnin aikana ja -1.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stride Staked Atom (STATOM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.38M
$ 16.38M$ 16.38M

--
----

$ 16.38M
$ 16.38M$ 16.38M

2.25M
2.25M 2.25M

2,248,932.859741
2,248,932.859741 2,248,932.859741

Stride Staked Atom-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STATOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.25M ja sen kokonaistarjonta on 2248932.859741. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.38M.

Stride Staked Atom (STATOM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stride Staked Atom – USD -hinta muuttui $ -0.026746973866184.
Viimeisten 30 päivän aikana Stride Staked Atom – USD -hinnan muutos oli $ -0.7462665900.
Viimeisten 60 päivän aikana Stride Staked Atom – USD -hinnan muutos oli $ +1.6303900300.
Viimeisten 90 päivän aikana Stride Staked Atom – USD -hinnan muutos oli $ -0.308931430489169.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.026746973866184-0.36%
30 päivää$ -0.7462665900-10.22%
60 päivää$ +1.6303900300+22.33%
90 päivää$ -0.308931430489169-4.06%

Mikä on Stride Staked Atom (STATOM)

Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities. In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Virallinen verkkosivusto

Stride Staked Atom-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stride Staked Atom (STATOM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stride Staked Atom (STATOM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stride Staked Atom-rahakkeelle.

Tarkista Stride Staked Atom-rahakkeen hintaennuste nyt!

STATOM paikallisiin valuuttoihin

Stride Staked Atom (STATOM) -rahakkeen tokenomiikka

Stride Staked Atom (STATOM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STATOM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Stride Staked Atom (STATOM)"

Paljonko Stride Staked Atom (STATOM) on arvoltaan tänään?
STATOM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 7.3 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STATOM-USD-parin nykyinen hinta?
STATOM -USD-parin nykyinen hinta on $ 7.3. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stride Staked Atom-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STATOM markkina-arvo on $ 16.38M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STATOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STATOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.25M USD.
Mikä oli STATOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STATOM saavutti ATH-hinnaksi 18.7 USD.
Mikä oli STATOM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STATOM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02064083 USD.
Mikä on STATOM-rahakkeen treidausvolyymi?
STATOM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STATOM tänä vuonna korkeammalle?
STATOM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STATOM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Stride Staked Atom (STATOM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

