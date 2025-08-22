Stride Staked Atom – hinta (STATOM)
Stride Staked Atom (STATOM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $7.3. Viimeisen 24 tunnin aikana STATOM on vaihdellut alimmillaan $ 7.24 ja korkeimmillaan $ 7.42 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STATOM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 18.7, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02064083.
Lyhyen aikavälin tuloksissa STATOM on muuttunut -0.47% viimeisen tunnin aikana, -0.36% 24 tunnin aikana ja -1.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Stride Staked Atom-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STATOM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.25M ja sen kokonaistarjonta on 2248932.859741. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.38M.
Tämän päivän aikana Stride Staked Atom – USD -hinta muuttui $ -0.026746973866184.
Viimeisten 30 päivän aikana Stride Staked Atom – USD -hinnan muutos oli $ -0.7462665900.
Viimeisten 60 päivän aikana Stride Staked Atom – USD -hinnan muutos oli $ +1.6303900300.
Viimeisten 90 päivän aikana Stride Staked Atom – USD -hinnan muutos oli $ -0.308931430489169.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.026746973866184
|-0.36%
|30 päivää
|$ -0.7462665900
|-10.22%
|60 päivää
|$ +1.6303900300
|+22.33%
|90 päivää
|$ -0.308931430489169
|-4.06%
Stride Staked ATOM, or stATOM, is a representative token for staked ATOM. It is derived through the process of liquid staking ATOM using the Stride protocol. It can be converted back to the original tokens at any point. stATOM permits seamless transactions, transfers, and participation in DeFi activities. In the broader context of the Cosmos ecosystem, where ATOM serves as the central token of the Cosmos Hub, stATOM is a versatile asset, offering the benefits of DeFi engagement alongside a 20.89% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.
