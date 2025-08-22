Lisätietoja SN72-rahakkeesta

StreetVision by NATIX-logo

StreetVision by NATIX – hinta (SN72)

Ei listattu

1SN72 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.15
-3.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen StreetVision by NATIX (SN72) -hintakaavio
StreetVision by NATIX (SN72) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.15
24 h:n matalin
$ 1.2
24 h:n korkein

$ 1.15
$ 1.2
$ 3.55
$ 1.15
-0.43%

-3.66%

-16.37%

-16.37%

StreetVision by NATIX (SN72) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.15. Viimeisen 24 tunnin aikana SN72 on vaihdellut alimmillaan $ 1.15 ja korkeimmillaan $ 1.2 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SN72-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.55, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.15.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SN72 on muuttunut -0.43% viimeisen tunnin aikana, -3.66% 24 tunnin aikana ja -16.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

StreetVision by NATIX (SN72) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.19M
--
$ 2.19M
1.90M
1,903,284.546848871
StreetVision by NATIX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SN72-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.90M ja sen kokonaistarjonta on 1903284.546848871. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.19M.

StreetVision by NATIX (SN72) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana StreetVision by NATIX – USD -hinta muuttui $ -0.043787174244654.
Viimeisten 30 päivän aikana StreetVision by NATIX – USD -hinnan muutos oli $ -0.4357880150.
Viimeisten 60 päivän aikana StreetVision by NATIX – USD -hinnan muutos oli $ -0.4376504400.
Viimeisten 90 päivän aikana StreetVision by NATIX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.043787174244654-3.66%
30 päivää$ -0.4357880150-37.89%
60 päivää$ -0.4376504400-38.05%
90 päivää$ 0--

Mikä on StreetVision by NATIX (SN72)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

StreetVision by NATIX (SN72) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

StreetVision by NATIX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon StreetVision by NATIX (SN72) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko StreetVision by NATIX (SN72) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita StreetVision by NATIX-rahakkeelle.

Tarkista StreetVision by NATIX-rahakkeen hintaennuste nyt!

SN72 paikallisiin valuuttoihin

StreetVision by NATIX (SN72) -rahakkeen tokenomiikka

StreetVision by NATIX (SN72) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SN72-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”StreetVision by NATIX (SN72)”

Paljonko StreetVision by NATIX (SN72) on arvoltaan tänään?
SN72-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.15 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SN72-USD-parin nykyinen hinta?
SN72 -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.15. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on StreetVision by NATIX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SN72 markkina-arvo on $ 2.19M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SN72-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SN72-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.90M USD.
Mikä oli SN72-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SN72 saavutti ATH-hinnaksi 3.55 USD.
Mikä oli SN72-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SN72-rahakkeen ATL-hinta oli 1.15 USD.
Mikä on SN72-rahakkeen treidausvolyymi?
SN72-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SN72 tänä vuonna korkeammalle?
SN72 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SN72-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
StreetVision by NATIX (SN72) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

