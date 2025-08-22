Lisätietoja BERRY-rahakkeesta

BERRY-rahakkeen hintatiedot

BERRY-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BERRY-rahakkeen tokenomiikka

BERRY-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Strawberry In Bloom-logo

Strawberry In Bloom – hinta (BERRY)

Ei listattu

1BERRY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00146744
$0.00146744$0.00146744
-6.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Strawberry In Bloom (BERRY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:08:59 (UTC+8)

Strawberry In Bloom (BERRY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00144709
$ 0.00144709$ 0.00144709
24 h:n matalin
$ 0.0015663
$ 0.0015663$ 0.0015663
24 h:n korkein

$ 0.00144709
$ 0.00144709$ 0.00144709

$ 0.0015663
$ 0.0015663$ 0.0015663

$ 0.02466656
$ 0.02466656$ 0.02466656

$ 0
$ 0$ 0

-3.01%

-6.31%

-32.60%

-32.60%

Strawberry In Bloom (BERRY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00146744. Viimeisen 24 tunnin aikana BERRY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00144709 ja korkeimmillaan $ 0.0015663 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BERRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02466656, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BERRY on muuttunut -3.01% viimeisen tunnin aikana, -6.31% 24 tunnin aikana ja -32.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Strawberry In Bloom (BERRY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 617.34K
$ 617.34K$ 617.34K

--
----

$ 617.34K
$ 617.34K$ 617.34K

420.69M
420.69M 420.69M

420,690,000.0
420,690,000.0 420,690,000.0

Strawberry In Bloom-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 617.34K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BERRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69M ja sen kokonaistarjonta on 420690000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 617.34K.

Strawberry In Bloom (BERRY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Strawberry In Bloom – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Strawberry In Bloom – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004165941.
Viimeisten 60 päivän aikana Strawberry In Bloom – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002921680.
Viimeisten 90 päivän aikana Strawberry In Bloom – USD -hinnan muutos oli $ -0.003938755221442301.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-6.31%
30 päivää$ +0.0004165941+28.39%
60 päivää$ -0.0002921680-19.91%
90 päivää$ -0.003938755221442301-72.85%

Mikä on Strawberry In Bloom (BERRY)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Strawberry In Bloom (BERRY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Strawberry In Bloom-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Strawberry In Bloom (BERRY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Strawberry In Bloom (BERRY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Strawberry In Bloom-rahakkeelle.

Tarkista Strawberry In Bloom-rahakkeen hintaennuste nyt!

BERRY paikallisiin valuuttoihin

Strawberry In Bloom (BERRY) -rahakkeen tokenomiikka

Strawberry In Bloom (BERRY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BERRY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Strawberry In Bloom (BERRY)”

Paljonko Strawberry In Bloom (BERRY) on arvoltaan tänään?
BERRY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00146744 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BERRY-USD-parin nykyinen hinta?
BERRY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00146744. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Strawberry In Bloom-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BERRY markkina-arvo on $ 617.34K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BERRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BERRY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 420.69M USD.
Mikä oli BERRY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BERRY saavutti ATH-hinnaksi 0.02466656 USD.
Mikä oli BERRY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BERRY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BERRY-rahakkeen treidausvolyymi?
BERRY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BERRY tänä vuonna korkeammalle?
BERRY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BERRY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:08:59 (UTC+8)

Strawberry In Bloom (BERRY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.