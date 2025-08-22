Lisätietoja SSR-rahakkeesta

Strategic Solana Reserve-logo

Strategic Solana Reserve – hinta (SSR)

Ei listattu

1SSR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00362354
$0.00362354$0.00362354
-3.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Strategic Solana Reserve (SSR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:32:46 (UTC+8)

Strategic Solana Reserve (SSR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00354734
$ 0.00354734$ 0.00354734
24 h:n matalin
$ 0.00376246
$ 0.00376246$ 0.00376246
24 h:n korkein

$ 0.00354734
$ 0.00354734$ 0.00354734

$ 0.00376246
$ 0.00376246$ 0.00376246

$ 0.00738126
$ 0.00738126$ 0.00738126

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-2.77%

-16.38%

-16.38%

Strategic Solana Reserve (SSR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00362405. Viimeisen 24 tunnin aikana SSR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00354734 ja korkeimmillaan $ 0.00376246 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SSR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00738126, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SSR on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -2.77% 24 tunnin aikana ja -16.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Strategic Solana Reserve (SSR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M

--
----

$ 3.63M
$ 3.63M$ 3.63M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Strategic Solana Reserve-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SSR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.63M.

Strategic Solana Reserve (SSR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Strategic Solana Reserve – USD -hinta muuttui $ -0.000103302959062812.
Viimeisten 30 päivän aikana Strategic Solana Reserve – USD -hinnan muutos oli $ -0.0014871669.
Viimeisten 60 päivän aikana Strategic Solana Reserve – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004349327.
Viimeisten 90 päivän aikana Strategic Solana Reserve – USD -hinnan muutos oli $ +0.0030617564060433837.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000103302959062812-2.77%
30 päivää$ -0.0014871669-41.03%
60 päivää$ -0.0004349327-12.00%
90 päivää$ +0.0030617564060433837+544.51%

Mikä on Strategic Solana Reserve (SSR)

$SSR is the official meme of the Strategic Solana Reserve. In the wake of the groundbreaking Solana Meme: $TRUMP, many believe that a Solana Strategic Reserve is inevitable. The SSR, is designed to welcome and celebrate the Solana community. Over time the Strategic Solana Reserve aims to build a Solana treasury to reward the community, democratizing Solana further. This treasury will be layered with investments made into critical technological and other assets such as indexers, infra, DeFi and AI which push the Solana ecosystem further.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Strategic Solana Reserve (SSR) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Strategic Solana Reserve-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Strategic Solana Reserve (SSR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Strategic Solana Reserve (SSR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Strategic Solana Reserve-rahakkeelle.

Tarkista Strategic Solana Reserve-rahakkeen hintaennuste nyt!

SSR paikallisiin valuuttoihin

Strategic Solana Reserve (SSR) -rahakkeen tokenomiikka

Strategic Solana Reserve (SSR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SSR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Strategic Solana Reserve (SSR)”

Paljonko Strategic Solana Reserve (SSR) on arvoltaan tänään?
SSR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00362405 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SSR-USD-parin nykyinen hinta?
SSR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00362405. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Strategic Solana Reserve-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SSR markkina-arvo on $ 3.63M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SSR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SSR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli SSR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SSR saavutti ATH-hinnaksi 0.00738126 USD.
Mikä oli SSR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SSR-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on SSR-rahakkeen treidausvolyymi?
SSR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SSR tänä vuonna korkeammalle?
SSR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SSR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Strategic Solana Reserve (SSR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.