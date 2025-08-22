Store of Value – hinta (VAL)
Store of Value (VAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VAL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00191817, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa VAL on muuttunut +1.07% viimeisen tunnin aikana, -1.76% 24 tunnin aikana ja -5.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Store of Value-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 148.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 984.93M ja sen kokonaistarjonta on 984926083.943625. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 148.69K.
Tämän päivän aikana Store of Value – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Store of Value – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Store of Value – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Store of Value – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time.
