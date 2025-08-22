Lisätietoja VAL-rahakkeesta

Store of Value-logo

Store of Value – hinta (VAL)

Ei listattu

1VAL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00015156
$0.00015156$0.00015156
-1.70%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Store of Value (VAL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:44:58 (UTC+8)

Store of Value (VAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00191817
$ 0.00191817$ 0.00191817

$ 0
$ 0$ 0

+1.07%

-1.76%

-5.53%

-5.53%

Store of Value (VAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana VAL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00191817, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VAL on muuttunut +1.07% viimeisen tunnin aikana, -1.76% 24 tunnin aikana ja -5.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Store of Value (VAL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 148.69K
$ 148.69K$ 148.69K

--
----

$ 148.69K
$ 148.69K$ 148.69K

984.93M
984.93M 984.93M

984,926,083.943625
984,926,083.943625 984,926,083.943625

Store of Value-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 148.69K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. VAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 984.93M ja sen kokonaistarjonta on 984926083.943625. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 148.69K.

Store of Value (VAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Store of Value – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Store of Value – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Store of Value – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Store of Value – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.76%
30 päivää$ 0-19.22%
60 päivää$ 0-3.04%
90 päivää$ 0--

Mikä on Store of Value (VAL)

Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time.

Store of Value (VAL) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Store of Value-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Store of Value (VAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Store of Value (VAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Store of Value-rahakkeelle.

Tarkista Store of Value-rahakkeen hintaennuste nyt!

VAL paikallisiin valuuttoihin

Store of Value (VAL) -rahakkeen tokenomiikka

Store of Value (VAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Store of Value (VAL)”

Paljonko Store of Value (VAL) on arvoltaan tänään?
VAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VAL-USD-parin nykyinen hinta?
VAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Store of Value-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VAL markkina-arvo on $ 148.69K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 984.93M USD.
Mikä oli VAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VAL saavutti ATH-hinnaksi 0.00191817 USD.
Mikä oli VAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on VAL-rahakkeen treidausvolyymi?
VAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko VAL tänä vuonna korkeammalle?
VAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Store of Value (VAL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

