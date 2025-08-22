Lisätietoja STINKCOIN-rahakkeesta

STINKCOIN-rahakkeen hintatiedot

STINKCOIN-rahakkeen virallinen verkkosivusto

STINKCOIN-rahakkeen tokenomiikka

STINKCOIN-rahakkeen hintaennuste

Stink Coin-logo

Stink Coin – hinta (STINKCOIN)

Ei listattu

1STINKCOIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-7.40%1D
USD
Reaaliaikainen Stink Coin (STINKCOIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:30:06 (UTC+8)

Stink Coin (STINKCOIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00001877
$ 0.00001877$ 0.00001877
24 h:n matalin
$ 0.00002062
$ 0.00002062$ 0.00002062
24 h:n korkein

$ 0.00001877
$ 0.00001877$ 0.00001877

$ 0.00002062
$ 0.00002062$ 0.00002062

$ 0.0068694
$ 0.0068694$ 0.0068694

$ 0.00001629
$ 0.00001629$ 0.00001629

-0.07%

-7.80%

-3.87%

-3.87%

Stink Coin (STINKCOIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00001897. Viimeisen 24 tunnin aikana STINKCOIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.00001877 ja korkeimmillaan $ 0.00002062 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STINKCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0068694, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001629.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STINKCOIN on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, -7.80% 24 tunnin aikana ja -3.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stink Coin (STINKCOIN) -rahakkeen markkinatiedot

$ 18.96K
$ 18.96K$ 18.96K

--
----

$ 18.96K
$ 18.96K$ 18.96K

999.56M
999.56M 999.56M

999,560,573.492068
999,560,573.492068 999,560,573.492068

Stink Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 18.96K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STINKCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.56M ja sen kokonaistarjonta on 999560573.492068. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.96K.

Stink Coin (STINKCOIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stink Coin – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Stink Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000038040.
Viimeisten 60 päivän aikana Stink Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000060651.
Viimeisten 90 päivän aikana Stink Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.00006772983376781116.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-7.80%
30 päivää$ -0.0000038040-20.05%
60 päivää$ -0.0000060651-31.97%
90 päivää$ -0.00006772983376781116-78.11%

Mikä on Stink Coin (STINKCOIN)

Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Stink Coin (STINKCOIN) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Stink Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stink Coin (STINKCOIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stink Coin (STINKCOIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stink Coin-rahakkeelle.

Tarkista Stink Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

STINKCOIN paikallisiin valuuttoihin

Stink Coin (STINKCOIN) -rahakkeen tokenomiikka

Stink Coin (STINKCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STINKCOIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stink Coin (STINKCOIN)”

Paljonko Stink Coin (STINKCOIN) on arvoltaan tänään?
STINKCOIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001897 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STINKCOIN-USD-parin nykyinen hinta?
STINKCOIN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001897. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stink Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STINKCOIN markkina-arvo on $ 18.96K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STINKCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STINKCOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.56M USD.
Mikä oli STINKCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STINKCOIN saavutti ATH-hinnaksi 0.0068694 USD.
Mikä oli STINKCOIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STINKCOIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001629 USD.
Mikä on STINKCOIN-rahakkeen treidausvolyymi?
STINKCOIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STINKCOIN tänä vuonna korkeammalle?
STINKCOIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STINKCOIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:30:06 (UTC+8)

Stink Coin (STINKCOIN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.