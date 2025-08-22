STIMA – hinta (STIMA)
STIMA (STIMA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1. Viimeisen 24 tunnin aikana STIMA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STIMA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 190.29, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.749818.
Lyhyen aikavälin tuloksissa STIMA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
STIMA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.19M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STIMA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.19M ja sen kokonaistarjonta on 31868640.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 31.88M.
Tämän päivän aikana STIMA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana STIMA – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000609000.
Viimeisten 60 päivän aikana STIMA – USD -hinnan muutos oli $ -0.0033906000.
Viimeisten 90 päivän aikana STIMA – USD -hinnan muutos oli $ -0.0043580084698225.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ +0.0000609000
|+0.01%
|60 päivää
|$ -0.0033906000
|-0.33%
|90 päivää
|$ -0.0043580084698225
|-0.43%
STIMA is the first cryptocurrency based on a value standard, a cross-property sharing concept that will revolutionize how we own, transact and monetize real-world assets of value. Anything, from artwork and jewelry to rare wines and spirits, luxury watches and collectible vehicles, can be staked and converted into STIMA tokens. More specifically STIMA is a utility token, that through a cryptographic system correlates its native crypto currency to the value of physical assets. Ultimately this token allows for an economic exchange that goes beyond conventional rules surrounding transactional elements related to a given asset. In particular, a person holding an asset with a proven intrinsic value determined by objective valuation metrics can unburden the asset sale process by receiving STIMA. In turn, STIMA as an ecosystem will allow its wider investor base to tap into a pool of historically appreciating assets, with fractional ownership guaranteeing diversification to all token holders. These assets have all been minted by owners prior to the listing date on crypto exchanges, optimizing their asset’s value and allowing them, should they choose to, unlock their tokens by handing staked property into a STIMA accredited vault. They will then be free to exchange the tokens into fiat or other crypto currencies, sell privately or finally convert STIMA into any other real world asset on our platform.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.
Kuinka paljon STIMA (STIMA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko STIMA (STIMA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua?
Tarkista STIMA-rahakkeen hintaennuste nyt!
STIMA (STIMA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.
