Reaaliaikainen STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) -hintakaavio
STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00270439. Viimeisen 24 tunnin aikana GST-BSC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0026865 ja korkeimmillaan $ 0.00283136 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. GST-BSC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 45.31, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00257378.

Lyhyen aikavälin tuloksissa GST-BSC on muuttunut -1.71% viimeisen tunnin aikana, -3.20% 24 tunnin aikana ja -1.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 579.17K
$ 579.17K$ 579.17K

--
----

$ 579.17K
$ 579.17K$ 579.17K

214.08M
214.08M 214.08M

214,077,693.09
214,077,693.09 214,077,693.09

STEPN Green Satoshi Token on BSC-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 579.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. GST-BSC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 214.08M ja sen kokonaistarjonta on 214077693.09. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 579.17K.

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana STEPN Green Satoshi Token on BSC – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana STEPN Green Satoshi Token on BSC – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003545263.
Viimeisten 60 päivän aikana STEPN Green Satoshi Token on BSC – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000453723.
Viimeisten 90 päivän aikana STEPN Green Satoshi Token on BSC – USD -hinnan muutos oli $ -0.0011034167778156486.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.20%
30 päivää$ -0.0003545263-13.10%
60 päivää$ -0.0000453723-1.67%
90 päivää$ -0.0011034167778156486-28.97%

Mikä on STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC)

What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

STEPN Green Satoshi Token on BSC-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita STEPN Green Satoshi Token on BSC-rahakkeelle.

Tarkista STEPN Green Satoshi Token on BSC-rahakkeen hintaennuste nyt!

GST-BSC paikallisiin valuuttoihin

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) -rahakkeen tokenomiikka

STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää GST-BSC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC)”

Paljonko STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) on arvoltaan tänään?
GST-BSC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00270439 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on GST-BSC-USD-parin nykyinen hinta?
GST-BSC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00270439. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on STEPN Green Satoshi Token on BSC-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen GST-BSC markkina-arvo on $ 579.17K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on GST-BSC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
GST-BSC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 214.08M USD.
Mikä oli GST-BSC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
GST-BSC saavutti ATH-hinnaksi 45.31 USD.
Mikä oli GST-BSC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
GST-BSC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00257378 USD.
Mikä on GST-BSC-rahakkeen treidausvolyymi?
GST-BSC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko GST-BSC tänä vuonna korkeammalle?
GST-BSC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso GST-BSC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
