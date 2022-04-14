Stenchcoin (STENCHCOIN) -rahakkeen tokenomiikka
After the fart comes the stench. Farts are tomporary but the stench is forever!!
FARTCOIN was the one to start the best meme narrative to the day, but STENCHCOIN is here to stay, for the long term.
STENCHCOIN CTO vision is to enrich the community with the stench of succes. Everyone knows a memecoin community needs longterm commitment, and stenchers are all about diamond holding and spreading the stench all over the world.
The STENCH spreads fast and beyond your imagination!!
Community Take Over Project
Stenchcoin (STENCHCOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Stenchcoin (STENCHCOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Stenchcoin (STENCHCOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Stenchcoin (STENCHCOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä STENCHCOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STENCHCOIN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät STENCHCOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STENCHCOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.