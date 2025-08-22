Lisätietoja STELLA-rahakkeesta

StellaSwap-logo

StellaSwap – hinta (STELLA)

Ei listattu

1STELLA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03608643
$0.03608643
-4.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen StellaSwap (STELLA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:49:36 (UTC+8)

StellaSwap (STELLA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03566971
$ 0.03566971
24 h:n matalin
$ 0.03777001
$ 0.03777001
24 h:n korkein

$ 0.03566971
$ 0.03566971

$ 0.03777001
$ 0.03777001

$ 4.55
$ 4.55

$ 0.00307518
$ 0.00307518

+0.49%

-4.21%

-10.80%

-10.80%

StellaSwap (STELLA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03608644. Viimeisen 24 tunnin aikana STELLA on vaihdellut alimmillaan $ 0.03566971 ja korkeimmillaan $ 0.03777001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STELLA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.55, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00307518.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STELLA on muuttunut +0.49% viimeisen tunnin aikana, -4.21% 24 tunnin aikana ja -10.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

StellaSwap (STELLA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.22M
$ 2.22M

--
--

$ 2.22M
$ 2.22M

61.40M
61.40M

61,396,918.89302207
61,396,918.89302207

StellaSwap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STELLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 61.40M ja sen kokonaistarjonta on 61396918.89302207. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.22M.

StellaSwap (STELLA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana StellaSwap – USD -hinta muuttui $ -0.00158600986397962.
Viimeisten 30 päivän aikana StellaSwap – USD -hinnan muutos oli $ -0.0051793712.
Viimeisten 60 päivän aikana StellaSwap – USD -hinnan muutos oli $ +0.0522415525.
Viimeisten 90 päivän aikana StellaSwap – USD -hinnan muutos oli $ +0.012276830365796398.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00158600986397962-4.21%
30 päivää$ -0.0051793712-14.35%
60 päivää$ +0.0522415525+144.77%
90 päivää$ +0.012276830365796398+51.56%

Mikä on StellaSwap (STELLA)

StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

StellaSwap (STELLA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

StellaSwap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon StellaSwap (STELLA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko StellaSwap (STELLA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita StellaSwap-rahakkeelle.

Tarkista StellaSwap-rahakkeen hintaennuste nyt!

STELLA paikallisiin valuuttoihin

StellaSwap (STELLA) -rahakkeen tokenomiikka

StellaSwap (STELLA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STELLA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”StellaSwap (STELLA)”

Paljonko StellaSwap (STELLA) on arvoltaan tänään?
STELLA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03608644 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STELLA-USD-parin nykyinen hinta?
STELLA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03608644. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on StellaSwap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STELLA markkina-arvo on $ 2.22M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STELLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STELLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 61.40M USD.
Mikä oli STELLA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STELLA saavutti ATH-hinnaksi 4.55 USD.
Mikä oli STELLA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STELLA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00307518 USD.
Mikä on STELLA-rahakkeen treidausvolyymi?
STELLA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STELLA tänä vuonna korkeammalle?
STELLA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STELLA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
StellaSwap (STELLA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

