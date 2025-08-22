StellaSwap – hinta (STELLA)
StellaSwap (STELLA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03608644. Viimeisen 24 tunnin aikana STELLA on vaihdellut alimmillaan $ 0.03566971 ja korkeimmillaan $ 0.03777001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STELLA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.55, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00307518.
Lyhyen aikavälin tuloksissa STELLA on muuttunut +0.49% viimeisen tunnin aikana, -4.21% 24 tunnin aikana ja -10.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
StellaSwap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.22M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STELLA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 61.40M ja sen kokonaistarjonta on 61396918.89302207. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.22M.
StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
