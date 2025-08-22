Lisätietoja SBD-rahakkeesta

Steem Dollars – hinta (SBD)

1SBD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.841428
$0.841428
+0.20%1D
Reaaliaikainen Steem Dollars (SBD) -hintakaavio
Steem Dollars (SBD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.835753
$ 0.835753$ 0.835753
24 h:n matalin
$ 0.845818
$ 0.845818$ 0.845818
24 h:n korkein

$ 0.835753
$ 0.835753$ 0.835753

$ 0.845818
$ 0.845818$ 0.845818

$ 19.02
$ 19.02$ 19.02

$ 0.23394
$ 0.23394$ 0.23394

+0.07%

+0.28%

-1.09%

-1.09%

Steem Dollars (SBD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.841428. Viimeisen 24 tunnin aikana SBD on vaihdellut alimmillaan $ 0.835753 ja korkeimmillaan $ 0.845818 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SBD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 19.02, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.23394.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SBD on muuttunut +0.07% viimeisen tunnin aikana, +0.28% 24 tunnin aikana ja -1.09% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Steem Dollars (SBD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M

--
----

$ 7.63M
$ 7.63M$ 7.63M

9.07M
9.07M 9.07M

9,073,369.792
9,073,369.792 9,073,369.792

Steem Dollars-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SBD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.07M ja sen kokonaistarjonta on 9073369.792. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.63M.

Steem Dollars (SBD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Steem Dollars – USD -hinta muuttui $ +0.00238981.
Viimeisten 30 päivän aikana Steem Dollars – USD -hinnan muutos oli $ -0.1236066146.
Viimeisten 60 päivän aikana Steem Dollars – USD -hinnan muutos oli $ +0.1401932640.
Viimeisten 90 päivän aikana Steem Dollars – USD -hinnan muutos oli $ -0.0595286493009725.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00238981+0.28%
30 päivää$ -0.1236066146-14.69%
60 päivää$ +0.1401932640+16.66%
90 päivää$ -0.0595286493009725-6.60%

Mikä on Steem Dollars (SBD)

Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Steem Dollars (SBD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Steem Dollars-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Steem Dollars (SBD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Steem Dollars (SBD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Steem Dollars-rahakkeelle.

Tarkista Steem Dollars-rahakkeen hintaennuste nyt!

SBD paikallisiin valuuttoihin

Steem Dollars (SBD) -rahakkeen tokenomiikka

Steem Dollars (SBD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SBD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Steem Dollars (SBD)”

Paljonko Steem Dollars (SBD) on arvoltaan tänään?
SBD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.841428 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SBD-USD-parin nykyinen hinta?
SBD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.841428. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Steem Dollars-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SBD markkina-arvo on $ 7.63M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SBD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SBD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.07M USD.
Mikä oli SBD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SBD saavutti ATH-hinnaksi 19.02 USD.
Mikä oli SBD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SBD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.23394 USD.
Mikä on SBD-rahakkeen treidausvolyymi?
SBD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SBD tänä vuonna korkeammalle?
SBD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SBD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Steem Dollars (SBD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

