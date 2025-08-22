Lisätietoja STEAK-rahakkeesta

SteakHut Finance-logo

SteakHut Finance – hinta (STEAK)

Ei listattu

1STEAK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.119331
-0.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen SteakHut Finance (STEAK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:25:57 (UTC+8)

SteakHut Finance (STEAK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.117558
24 h:n matalin
$ 0.121595
24 h:n korkein

$ 0.117558
$ 0.121595
$ 2.35
$ 0.0473401
--

-0.90%

-9.02%

-9.02%

SteakHut Finance (STEAK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.119331. Viimeisen 24 tunnin aikana STEAK on vaihdellut alimmillaan $ 0.117558 ja korkeimmillaan $ 0.121595 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STEAK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.35, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.0473401.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STEAK on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.90% 24 tunnin aikana ja -9.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

SteakHut Finance (STEAK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 233.53K
--
$ 596.65K
1.96M
4,999,998.0
SteakHut Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 233.53K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STEAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.96M ja sen kokonaistarjonta on 4999998.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 596.65K.

SteakHut Finance (STEAK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana SteakHut Finance – USD -hinta muuttui $ -0.0010948626846272.
Viimeisten 30 päivän aikana SteakHut Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0373012118.
Viimeisten 60 päivän aikana SteakHut Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.0259616284.
Viimeisten 90 päivän aikana SteakHut Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.24276136058321304.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0010948626846272-0.90%
30 päivää$ -0.0373012118-31.25%
60 päivää$ -0.0259616284-21.75%
90 päivää$ -0.24276136058321304-67.04%

Mikä on SteakHut Finance (STEAK)

SteakHut Finance is an Avalanche native yield and liquidity aggregator. Offering a diverse portfolio of tools for individuals, and protocols to unlock the full potential of DeFi.

SteakHut Finance (STEAK) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

SteakHut Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon SteakHut Finance (STEAK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko SteakHut Finance (STEAK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita SteakHut Finance-rahakkeelle.

Tarkista SteakHut Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

STEAK paikallisiin valuuttoihin

SteakHut Finance (STEAK) -rahakkeen tokenomiikka

SteakHut Finance (STEAK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STEAK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”SteakHut Finance (STEAK)”

Paljonko SteakHut Finance (STEAK) on arvoltaan tänään?
STEAK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.119331 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STEAK-USD-parin nykyinen hinta?
STEAK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.119331. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on SteakHut Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STEAK markkina-arvo on $ 233.53K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STEAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STEAK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.96M USD.
Mikä oli STEAK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STEAK saavutti ATH-hinnaksi 2.35 USD.
Mikä oli STEAK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STEAK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.0473401 USD.
Mikä on STEAK-rahakkeen treidausvolyymi?
STEAK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STEAK tänä vuonna korkeammalle?
STEAK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STEAK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
SteakHut Finance (STEAK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi.