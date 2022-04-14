Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -rahakkeen tiedot

The Steakhouse ETH vault aims to optimize yields by lending ETH against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the “dual engine.” Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

Virallinen verkkosivusto:
https://app.morpho.org/vault

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 121.41K
Kokonaistarjonta:
$ 18.22K
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 44.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 51.32M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 5,062.25
Kaikkien aikojen alin:
$ 1,427.26
Nykyinen hinta:
$ 5,074.62
Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä STEAKETH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STEAKETH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät STEAKETH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STEAKETH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

