Steakhouse ETH Morpho Vault – hinta (STEAKETH)

1STEAKETH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$4,440.05
$4,440.05$4,440.05
+0.50%1D
Reaaliaikainen Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -hintakaavio
Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 4,341.17
24 h:n matalin
$ 4,481.73
24 h:n korkein

$ 4,341.17
$ 4,481.73
$ 4,928.94
$ 1,427.26
-0.24%

+0.57%

-7.21%

-7.21%

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $4,440.05. Viimeisen 24 tunnin aikana STEAKETH on vaihdellut alimmillaan $ 4,341.17 ja korkeimmillaan $ 4,481.73 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STEAKETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4,928.94, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1,427.26.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STEAKETH on muuttunut -0.24% viimeisen tunnin aikana, +0.57% 24 tunnin aikana ja -7.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -rahakkeen markkinatiedot

$ 121.41K
--
$ 51.32M
44.00
18,311.60909699462
Steakhouse ETH Morpho Vault-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 121.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STEAKETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 44.00 ja sen kokonaistarjonta on 18311.60909699462. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 51.32M.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Steakhouse ETH Morpho Vault – USD -hinta muuttui $ +25.15.
Viimeisten 30 päivän aikana Steakhouse ETH Morpho Vault – USD -hinnan muutos oli $ +793.3716662650.
Viimeisten 60 päivän aikana Steakhouse ETH Morpho Vault – USD -hinnan muutos oli $ +4,059.7987899400.
Viimeisten 90 päivän aikana Steakhouse ETH Morpho Vault – USD -hinnan muutos oli $ +1,800.182060671276.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +25.15+0.57%
30 päivää$ +793.3716662650+17.87%
60 päivää$ +4,059.7987899400+91.44%
90 päivää$ +1,800.182060671276+68.19%

Mikä on Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH)

The Steakhouse ETH vault aims to optimize yields by lending ETH against blue chip crypto and real world asset (RWA) collateral markets, depending on market conditions. We call this the “dual engine.” Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Steakhouse ETH Morpho Vault-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Steakhouse ETH Morpho Vault-rahakkeelle.

Tarkista Steakhouse ETH Morpho Vault-rahakkeen hintaennuste nyt!

STEAKETH paikallisiin valuuttoihin

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -rahakkeen tokenomiikka

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STEAKETH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH)”

Paljonko Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) on arvoltaan tänään?
STEAKETH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 4,440.05 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STEAKETH-USD-parin nykyinen hinta?
STEAKETH -USD-parin nykyinen hinta on $ 4,440.05. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Steakhouse ETH Morpho Vault-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STEAKETH markkina-arvo on $ 121.41K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STEAKETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STEAKETH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 44.00 USD.
Mikä oli STEAKETH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STEAKETH saavutti ATH-hinnaksi 4,928.94 USD.
Mikä oli STEAKETH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STEAKETH-rahakkeen ATL-hinta oli 1,427.26 USD.
Mikä on STEAKETH-rahakkeen treidausvolyymi?
STEAKETH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STEAKETH tänä vuonna korkeammalle?
STEAKETH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STEAKETH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.