Station This (MS2) -rahakkeen tokenomiikka
Station This (MS2) -rahakkeen tiedot
The project focuses on censorship-resistant memetic tokenization with image, sound, and video generation utility, serving as a cultural vehicle for artistic expression. Built on Telegram, it enables on-chain art creation and accessibility via mobile devices, allowing users to unlock and interact with blockchain-based art directly on their phones. Already adopted by communities like @MogCoinEth and @spx6900, it supports NFT projects such as Wifeystation, making it a versatile tool for the crypto space. Combining advanced AI-driven content creation with seamless integration into existing platforms, it bridges the gap between memetics and blockchain technology.
Station This (MS2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Station This (MS2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Station This (MS2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Station This (MS2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MS2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MS2-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MS2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MS2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
MS2-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne MS2-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MS2-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.