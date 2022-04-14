STASIS EURO (EURS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu STASIS EURO (EURS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
STASIS EURO (EURS) -rahakkeen tiedot

EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral.

Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230

Virallinen verkkosivusto:
https://stasis.net/

STASIS EURO (EURS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu STASIS EURO (EURS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 145.65M
$ 145.65M
Kokonaistarjonta:
$ 124.13M
$ 124.13M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 124.13M
$ 124.13M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 145.65M
$ 145.65M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.79
$ 1.79
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.929636
$ 0.929636
Nykyinen hinta:
$ 1.17
$ 1.17

STASIS EURO (EURS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

STASIS EURO (EURS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä EURS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta EURS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät EURS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu EURS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

EURS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne EURS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? EURS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.