Lisätietoja STARSHIP-rahakkeesta

STARSHIP-rahakkeen hintatiedot

STARSHIP-rahakkeen virallinen verkkosivusto

STARSHIP-rahakkeen tokenomiikka

STARSHIP-rahakkeen hintaennuste

StarShip-logo

StarShip – hinta (STARSHIP)

Ei listattu

1STARSHIP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03189647
$0.03189647$0.03189647
-2.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen StarShip (STARSHIP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:08:34 (UTC+8)

StarShip (STARSHIP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0314736
$ 0.0314736$ 0.0314736
24 h:n matalin
$ 0.03267419
$ 0.03267419$ 0.03267419
24 h:n korkein

$ 0.0314736
$ 0.0314736$ 0.0314736

$ 0.03267419
$ 0.03267419$ 0.03267419

$ 6.11
$ 6.11$ 6.11

$ 0
$ 0$ 0

+0.26%

-2.38%

-1.94%

-1.94%

StarShip (STARSHIP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03189647. Viimeisen 24 tunnin aikana STARSHIP on vaihdellut alimmillaan $ 0.0314736 ja korkeimmillaan $ 0.03267419 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STARSHIP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.11, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STARSHIP on muuttunut +0.26% viimeisen tunnin aikana, -2.38% 24 tunnin aikana ja -1.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

StarShip (STARSHIP) -rahakkeen markkinatiedot

$ 599.72K
$ 599.72K$ 599.72K

--
----

$ 637.93K
$ 637.93K$ 637.93K

18.80M
18.80M 18.80M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

StarShip-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 599.72K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STARSHIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.80M ja sen kokonaistarjonta on 20000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 637.93K.

StarShip (STARSHIP) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana StarShip – USD -hinta muuttui $ -0.00077769045427791.
Viimeisten 30 päivän aikana StarShip – USD -hinnan muutos oli $ +0.0011372463.
Viimeisten 60 päivän aikana StarShip – USD -hinnan muutos oli $ +0.0078726739.
Viimeisten 90 päivän aikana StarShip – USD -hinnan muutos oli $ +0.00368900442571997.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00077769045427791-2.38%
30 päivää$ +0.0011372463+3.57%
60 päivää$ +0.0078726739+24.68%
90 päivää$ +0.00368900442571997+13.08%

Mikä on StarShip (STARSHIP)

StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

StarShip (STARSHIP) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

StarShip-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon StarShip (STARSHIP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko StarShip (STARSHIP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita StarShip-rahakkeelle.

Tarkista StarShip-rahakkeen hintaennuste nyt!

STARSHIP paikallisiin valuuttoihin

StarShip (STARSHIP) -rahakkeen tokenomiikka

StarShip (STARSHIP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STARSHIP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”StarShip (STARSHIP)”

Paljonko StarShip (STARSHIP) on arvoltaan tänään?
STARSHIP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03189647 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STARSHIP-USD-parin nykyinen hinta?
STARSHIP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03189647. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on StarShip-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STARSHIP markkina-arvo on $ 599.72K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STARSHIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STARSHIP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 18.80M USD.
Mikä oli STARSHIP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STARSHIP saavutti ATH-hinnaksi 6.11 USD.
Mikä oli STARSHIP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STARSHIP-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on STARSHIP-rahakkeen treidausvolyymi?
STARSHIP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STARSHIP tänä vuonna korkeammalle?
STARSHIP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STARSHIP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:08:34 (UTC+8)

StarShip (STARSHIP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.