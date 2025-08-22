Lisätietoja STARS-rahakkeesta

STARS-rahakkeen hintatiedot

STARS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

STARS-rahakkeen tokenomiikka

STARS-rahakkeen hintaennuste

STARS-logo

STARS – hinta (STARS)

Ei listattu

1STARS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta.
USD
Reaaliaikainen STARS (STARS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:48:59 (UTC+8)

STARS (STARS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00003205
$ 0.00003205$ 0.00003205
24 h:n matalin
$ 0.00003312
$ 0.00003312$ 0.00003312
24 h:n korkein

$ 0.00003205
$ 0.00003205$ 0.00003205

$ 0.00003312
$ 0.00003312$ 0.00003312

$ 0.00075618
$ 0.00075618$ 0.00075618

$ 0.00002575
$ 0.00002575$ 0.00002575

+0.29%

-1.02%

-1.97%

-1.97%

STARS (STARS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0000327. Viimeisen 24 tunnin aikana STARS on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003205 ja korkeimmillaan $ 0.00003312 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STARS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00075618, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002575.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STARS on muuttunut +0.29% viimeisen tunnin aikana, -1.02% 24 tunnin aikana ja -1.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

STARS (STARS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

--
----

$ 1.38M
$ 1.38M$ 1.38M

42.07B
42.07B 42.07B

42,069,696,969.0
42,069,696,969.0 42,069,696,969.0

STARS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.38M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.07B ja sen kokonaistarjonta on 42069696969.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.38M.

STARS (STARS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana STARS – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana STARS – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000016786.
Viimeisten 60 päivän aikana STARS – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000016902.
Viimeisten 90 päivän aikana STARS – USD -hinnan muutos oli $ -0.000014073885699682325.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.02%
30 päivää$ +0.0000016786+5.13%
60 päivää$ -0.0000016902-5.16%
90 päivää$ -0.000014073885699682325-30.08%

Mikä on STARS (STARS)

Crypto All-Stars is the ultimate meme coin project, uniting the top meme coins worldwide – PEPE, Dogecoin, Floki, Mog, Milady, Brett, Turbo, and more – under one umbrella. This is the meme coin event of the century. World's First Unified Staking The revolutionary MemeVault protocol enables multi-token, multi-chain meme coin staking. In short, this means that all top meme coin holders worldwide are brought together under a single umbrella to stake their tokens, incentivized and rewarded for holding $STARS — the lifeblood of the platform.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

STARS (STARS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

STARS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon STARS (STARS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko STARS (STARS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita STARS-rahakkeelle.

Tarkista STARS-rahakkeen hintaennuste nyt!

STARS paikallisiin valuuttoihin

STARS (STARS) -rahakkeen tokenomiikka

STARS (STARS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STARS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”STARS (STARS)”

Paljonko STARS (STARS) on arvoltaan tänään?
STARS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0000327 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STARS-USD-parin nykyinen hinta?
STARS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0000327. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on STARS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STARS markkina-arvo on $ 1.38M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STARS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.07B USD.
Mikä oli STARS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STARS saavutti ATH-hinnaksi 0.00075618 USD.
Mikä oli STARS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STARS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00002575 USD.
Mikä on STARS-rahakkeen treidausvolyymi?
STARS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STARS tänä vuonna korkeammalle?
STARS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STARS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:48:59 (UTC+8)

