STARKNET BROTHER-logo

STARKNET BROTHER – hinta (BROTHER)

Ei listattu

1BROTHER - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+4.40%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen STARKNET BROTHER (BROTHER) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:44:27 (UTC+8)

STARKNET BROTHER (BROTHER) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

+4.24%

+21.23%

+21.23%

STARKNET BROTHER (BROTHER) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BROTHER on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BROTHER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BROTHER on muuttunut -0.30% viimeisen tunnin aikana, +4.24% 24 tunnin aikana ja +21.23% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

STARKNET BROTHER (BROTHER) -rahakkeen markkinatiedot

$ 354.40K
$ 354.40K$ 354.40K

--
----

$ 354.40K
$ 354.40K$ 354.40K

1,000.00T
1,000.00T 1,000.00T

1.0e+15
1.0e+15 1.0e+15

STARKNET BROTHER-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 354.40K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BROTHER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1,000.00T ja sen kokonaistarjonta on 1.0e+15. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 354.40K.

STARKNET BROTHER (BROTHER) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana STARKNET BROTHER – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana STARKNET BROTHER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana STARKNET BROTHER – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana STARKNET BROTHER – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+4.24%
30 päivää$ 0+35.31%
60 päivää$ 0+156.59%
90 päivää$ 0--

Mikä on STARKNET BROTHER (BROTHER)

$BROTHER: Stark's Community Revolution Liquidity Locked Forever 5% for community wallet take over Where Unity Meets Innovation Culture = Inevitable $BROTHER: Fueling Stark’s Community Revolution $BROTHER is a cultural movement. With liquidity locked permanently and 5% allocated to a community wallet, $BROTHER empowers a decentralized takeover driven by the people. Built to foster shared growth, it symbolizes that culture is inevitable in crypto, creating a resilient, community-centered ecosystem. STARKNET BROTHER is the new moto of the blockchain world.

STARKNET BROTHER (BROTHER) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

STARKNET BROTHER-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon STARKNET BROTHER (BROTHER) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko STARKNET BROTHER (BROTHER) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita STARKNET BROTHER-rahakkeelle.

Tarkista STARKNET BROTHER-rahakkeen hintaennuste nyt!

BROTHER paikallisiin valuuttoihin

STARKNET BROTHER (BROTHER) -rahakkeen tokenomiikka

STARKNET BROTHER (BROTHER) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BROTHER-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”STARKNET BROTHER (BROTHER)”

Paljonko STARKNET BROTHER (BROTHER) on arvoltaan tänään?
BROTHER-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BROTHER-USD-parin nykyinen hinta?
BROTHER -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on STARKNET BROTHER-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BROTHER markkina-arvo on $ 354.40K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BROTHER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BROTHER-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1,000.00T USD.
Mikä oli BROTHER-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BROTHER saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli BROTHER-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BROTHER-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BROTHER-rahakkeen treidausvolyymi?
BROTHER-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BROTHER tänä vuonna korkeammalle?
BROTHER saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BROTHER-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.