STARBRO-logo

STARBRO – hinta (STARBRO)

Ei listattu

1STARBRO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-2.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen STARBRO (STARBRO) -hintakaavio
STARBRO (STARBRO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.52%

-2.05%

-16.36%

-16.36%

STARBRO (STARBRO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana STARBRO on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STARBRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STARBRO on muuttunut -1.52% viimeisen tunnin aikana, -2.05% 24 tunnin aikana ja -16.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

STARBRO (STARBRO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 12.21K
$ 12.21K$ 12.21K

--
----

$ 12.21K
$ 12.21K$ 12.21K

963.81M
963.81M 963.81M

963,808,396.0081662
963,808,396.0081662 963,808,396.0081662

STARBRO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 12.21K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STARBRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 963.81M ja sen kokonaistarjonta on 963808396.0081662. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 12.21K.

STARBRO (STARBRO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana STARBRO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana STARBRO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana STARBRO – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana STARBRO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.05%
30 päivää$ 0-24.62%
60 päivää$ 0-68.42%
90 päivää$ 0--

Mikä on STARBRO (STARBRO)

StarBro isn’t just another meme coin—it’s a galactic revolution powered by StarBro AI on the fast, eco-friendly XRP Ledger. Combining cutting-edge AI technology with blockchain innovation, StarBro opens new frontiers for efficiency, creativity, and community-driven culture. With lightning-fast transactions, eco-conscious tech, and the intelligence of StarBro AI guiding the way, this isn’t just a project—it’s a movement. Whether you’re stacking stars or exploring the uncharted realms of Web3, StarBro is your ticket to gains that are out of this world. Ready to join the mission and make your mark among the stars?

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

STARBRO (STARBRO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

STARBRO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon STARBRO (STARBRO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko STARBRO (STARBRO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita STARBRO-rahakkeelle.

Tarkista STARBRO-rahakkeen hintaennuste nyt!

STARBRO paikallisiin valuuttoihin

STARBRO (STARBRO) -rahakkeen tokenomiikka

STARBRO (STARBRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STARBRO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”STARBRO (STARBRO)”

Paljonko STARBRO (STARBRO) on arvoltaan tänään?
STARBRO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STARBRO-USD-parin nykyinen hinta?
STARBRO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on STARBRO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STARBRO markkina-arvo on $ 12.21K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STARBRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STARBRO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 963.81M USD.
Mikä oli STARBRO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STARBRO saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli STARBRO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STARBRO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on STARBRO-rahakkeen treidausvolyymi?
STARBRO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STARBRO tänä vuonna korkeammalle?
STARBRO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STARBRO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
