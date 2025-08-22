Lisätietoja MSTAR-rahakkeesta

MSTAR-rahakkeen hintatiedot

MSTAR-rahakkeen valkoinen paperi

MSTAR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MSTAR-rahakkeen tokenomiikka

MSTAR-rahakkeen hintaennuste

Star AI-logo

Star AI – hinta (MSTAR)

Ei listattu

1MSTAR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00196057
$0.00196057
-5.10%1D
USD
Reaaliaikainen Star AI (MSTAR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:48:52 (UTC+8)

Star AI (MSTAR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00187836
$ 0.00187836
24 h:n matalin
$ 0.00206533
$ 0.00206533
24 h:n korkein

$ 0.00187836
$ 0.00187836

$ 0.00206533
$ 0.00206533

$ 0.074826
$ 0.074826

$ 0.00139022
$ 0.00139022

+2.80%

-4.88%

-9.59%

-9.59%

Star AI (MSTAR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00196365. Viimeisen 24 tunnin aikana MSTAR on vaihdellut alimmillaan $ 0.00187836 ja korkeimmillaan $ 0.00206533 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MSTAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.074826, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00139022.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MSTAR on muuttunut +2.80% viimeisen tunnin aikana, -4.88% 24 tunnin aikana ja -9.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Star AI (MSTAR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.17M
$ 1.17M

--
--

$ 1.96M
$ 1.96M

594.81M
594.81M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Star AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MSTAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 594.81M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.96M.

Star AI (MSTAR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Star AI – USD -hinta muuttui $ -0.000100793548952199.
Viimeisten 30 päivän aikana Star AI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000641257.
Viimeisten 60 päivän aikana Star AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003691709.
Viimeisten 90 päivän aikana Star AI – USD -hinnan muutos oli $ -0.002622968097436157.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000100793548952199-4.88%
30 päivää$ +0.0000641257+3.27%
60 päivää$ -0.0003691709-18.80%
90 päivää$ -0.002622968097436157-57.18%

Mikä on Star AI (MSTAR)

Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Star AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Star AI (MSTAR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Star AI (MSTAR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Star AI-rahakkeelle.

Tarkista Star AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

MSTAR paikallisiin valuuttoihin

Star AI (MSTAR) -rahakkeen tokenomiikka

Star AI (MSTAR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MSTAR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Star AI (MSTAR)”

Paljonko Star AI (MSTAR) on arvoltaan tänään?
MSTAR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00196365 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MSTAR-USD-parin nykyinen hinta?
MSTAR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00196365. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Star AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MSTAR markkina-arvo on $ 1.17M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MSTAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MSTAR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 594.81M USD.
Mikä oli MSTAR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MSTAR saavutti ATH-hinnaksi 0.074826 USD.
Mikä oli MSTAR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MSTAR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00139022 USD.
Mikä on MSTAR-rahakkeen treidausvolyymi?
MSTAR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MSTAR tänä vuonna korkeammalle?
MSTAR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MSTAR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.