Stank Memes (STANK) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Stank Memes (STANK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Stank Memes (STANK) -rahakkeen tiedot

Stank Memes is an internet slang term referring to poor quality memes which are often presented as the opposite of "dank memes". Elon Musk's acquired stankmemes.com domain and we just acquired stankmemes.net

Elon Musk's acquisition of the domain stankmemes.com in February 2019 garnered significant attention.

The term "stank memes" refers to low-quality or "bad" memes, often considered the opposite of "dank memes." Musk's creation of the stankmemes.com website was seen as a playful engagement with meme culture, particularly among younger audiences.

Virallinen verkkosivusto:
https://stankmemes.net/

Stank Memes (STANK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Stank Memes (STANK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K
Kokonaistarjonta:
$ 996.98M
$ 996.98M$ 996.98M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 996.98M
$ 996.98M$ 996.98M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 7.69K
$ 7.69K$ 7.69K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00029535
$ 0.00029535$ 0.00029535
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000323
$ 0.00000323$ 0.00000323
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Stank Memes (STANK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Stank Memes (STANK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä STANK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta STANK-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät STANK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu STANK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

STANK-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne STANK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? STANK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.