StandX DUSD-logo

StandX DUSD – hinta (DUSD)

Ei listattu

1DUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.999149
$0.999149$0.999149
0.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen StandX DUSD (DUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:18:32 (UTC+8)

StandX DUSD (DUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.996124
$ 0.996124$ 0.996124
24 h:n matalin
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 h:n korkein

$ 0.996124
$ 0.996124$ 0.996124

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 1.026
$ 1.026$ 1.026

$ 0.981036
$ 0.981036$ 0.981036

+0.13%

-0.02%

-0.14%

-0.14%

StandX DUSD (DUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.999162. Viimeisen 24 tunnin aikana DUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.996124 ja korkeimmillaan $ 1.001 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.026, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.981036.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DUSD on muuttunut +0.13% viimeisen tunnin aikana, -0.02% 24 tunnin aikana ja -0.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

StandX DUSD (DUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M

--
----

$ 30.00M
$ 30.00M$ 30.00M

30.03M
30.03M 30.03M

30,025,957.334153
30,025,957.334153 30,025,957.334153

StandX DUSD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30.00M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.03M ja sen kokonaistarjonta on 30025957.334153. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 30.00M.

StandX DUSD (DUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana StandX DUSD – USD -hinta muuttui $ -0.0002622377040321.
Viimeisten 30 päivän aikana StandX DUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0008467897.
Viimeisten 60 päivän aikana StandX DUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007785470.
Viimeisten 90 päivän aikana StandX DUSD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0003917957064392.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002622377040321-0.02%
30 päivää$ -0.0008467897-0.08%
60 päivää$ -0.0007785470-0.07%
90 päivää$ -0.0003917957064392-0.03%

Mikä on StandX DUSD (DUSD)

StandX is a Perps DEX that enables users to trade with yield-earning margins. DUSD is StandX’s first product - a yield-bearing stablecoin. Through DUSD, StandX allows users to generate returns on their margin balances. DUSD is a yield-bearing stablecoin designed to deliver competitive returns. It is a fully collateralized, yield-bearing stablecoin that auto-distributes real yield to holders—no staking needed—offering secure, effortless returns with seamless DeFi integration.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

StandX DUSD (DUSD) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

StandX DUSD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon StandX DUSD (DUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko StandX DUSD (DUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita StandX DUSD-rahakkeelle.

Tarkista StandX DUSD-rahakkeen hintaennuste nyt!

DUSD paikallisiin valuuttoihin

StandX DUSD (DUSD) -rahakkeen tokenomiikka

StandX DUSD (DUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”StandX DUSD (DUSD)”

Paljonko StandX DUSD (DUSD) on arvoltaan tänään?
DUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.999162 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DUSD-USD-parin nykyinen hinta?
DUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.999162. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on StandX DUSD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DUSD markkina-arvo on $ 30.00M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.03M USD.
Mikä oli DUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.026 USD.
Mikä oli DUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.981036 USD.
Mikä on DUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
DUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DUSD tänä vuonna korkeammalle?
DUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.