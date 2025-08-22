Lisätietoja SLYX-rahakkeesta

SLYX-rahakkeen hintatiedot

SLYX-rahakkeen virallinen verkkosivusto

SLYX-rahakkeen tokenomiikka

SLYX-rahakkeen hintaennuste

Stakingverse Staked LYX-logo

Stakingverse Staked LYX – hinta (SLYX)

Ei listattu

1SLYX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.3
$1.3$1.3
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Stakingverse Staked LYX (SLYX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:25:33 (UTC+8)

Stakingverse Staked LYX (SLYX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.601962
$ 0.601962$ 0.601962

--

--

-4.31%

-4.31%

Stakingverse Staked LYX (SLYX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.3. Viimeisen 24 tunnin aikana SLYX on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SLYX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.49, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.601962.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SLYX on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -4.31% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Stakingverse Staked LYX (SLYX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 396.10K
$ 396.10K$ 396.10K

--
----

$ 396.10K
$ 396.10K$ 396.10K

304.73K
304.73K 304.73K

304,726.5213075845
304,726.5213075845 304,726.5213075845

Stakingverse Staked LYX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 396.10K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SLYX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 304.73K ja sen kokonaistarjonta on 304726.5213075845. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 396.10K.

Stakingverse Staked LYX (SLYX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Stakingverse Staked LYX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Stakingverse Staked LYX – USD -hinnan muutos oli $ +0.6096677600.
Viimeisten 60 päivän aikana Stakingverse Staked LYX – USD -hinnan muutos oli $ +0.7471236500.
Viimeisten 90 päivän aikana Stakingverse Staked LYX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.6096677600+46.90%
60 päivää$ +0.7471236500+57.47%
90 päivää$ 0--

Mikä on Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Stakingverse Staked LYX (SLYX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Stakingverse Staked LYX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Stakingverse Staked LYX (SLYX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Stakingverse Staked LYX (SLYX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Stakingverse Staked LYX-rahakkeelle.

Tarkista Stakingverse Staked LYX-rahakkeen hintaennuste nyt!

SLYX paikallisiin valuuttoihin

Stakingverse Staked LYX (SLYX) -rahakkeen tokenomiikka

Stakingverse Staked LYX (SLYX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SLYX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Stakingverse Staked LYX (SLYX)”

Paljonko Stakingverse Staked LYX (SLYX) on arvoltaan tänään?
SLYX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.3 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SLYX-USD-parin nykyinen hinta?
SLYX -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.3. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Stakingverse Staked LYX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SLYX markkina-arvo on $ 396.10K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SLYX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SLYX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 304.73K USD.
Mikä oli SLYX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SLYX saavutti ATH-hinnaksi 1.49 USD.
Mikä oli SLYX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SLYX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.601962 USD.
Mikä on SLYX-rahakkeen treidausvolyymi?
SLYX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SLYX tänä vuonna korkeammalle?
SLYX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SLYX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.