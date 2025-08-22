Lisätietoja STHYPE-rahakkeesta

STHYPE-rahakkeen hintatiedot

STHYPE-rahakkeen tokenomiikka

STHYPE-rahakkeen hintaennuste

Staked HYPE – hinta (STHYPE)

Ei listattu

1STHYPE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$41.36
-3.20%1D
USD
Reaaliaikainen Staked HYPE (STHYPE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:15:47 (UTC+8)

Staked HYPE (STHYPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 40.33
24 h:n matalin
$ 42.77
24 h:n korkein

$ 40.33
$ 42.77
$ 49.79
$ 9.33
+0.08%

-3.33%

-12.11%

-12.11%

Staked HYPE (STHYPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $41.34. Viimeisen 24 tunnin aikana STHYPE on vaihdellut alimmillaan $ 40.33 ja korkeimmillaan $ 42.77 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. STHYPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 49.79, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 9.33.

Lyhyen aikavälin tuloksissa STHYPE on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, -3.33% 24 tunnin aikana ja -12.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Staked HYPE (STHYPE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 167.79M
--
$ 167.79M
4.05M
4,052,906.423530446
Staked HYPE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 167.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. STHYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.05M ja sen kokonaistarjonta on 4052906.423530446. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 167.79M.

Staked HYPE (STHYPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Staked HYPE – USD -hinta muuttui $ -1.4283699943343.
Viimeisten 30 päivän aikana Staked HYPE – USD -hinnan muutos oli $ -3.6961887300.
Viimeisten 60 päivän aikana Staked HYPE – USD -hinnan muutos oli $ +7.8870725700.
Viimeisten 90 päivän aikana Staked HYPE – USD -hinnan muutos oli $ +8.02243158161327.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -1.4283699943343-3.33%
30 päivää$ -3.6961887300-8.94%
60 päivää$ +7.8870725700+19.08%
90 päivää$ +8.02243158161327+24.08%

Mikä on Staked HYPE (STHYPE)

Staked HYPE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Staked HYPE (STHYPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Staked HYPE (STHYPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Staked HYPE-rahakkeelle.

Tarkista Staked HYPE-rahakkeen hintaennuste nyt!

STHYPE paikallisiin valuuttoihin

Staked HYPE (STHYPE) -rahakkeen tokenomiikka

Staked HYPE (STHYPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää STHYPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Staked HYPE (STHYPE)”

Paljonko Staked HYPE (STHYPE) on arvoltaan tänään?
STHYPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 41.34 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on STHYPE-USD-parin nykyinen hinta?
STHYPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 41.34. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Staked HYPE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen STHYPE markkina-arvo on $ 167.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on STHYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
STHYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 4.05M USD.
Mikä oli STHYPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
STHYPE saavutti ATH-hinnaksi 49.79 USD.
Mikä oli STHYPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
STHYPE-rahakkeen ATL-hinta oli 9.33 USD.
Mikä on STHYPE-rahakkeen treidausvolyymi?
STHYPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko STHYPE tänä vuonna korkeammalle?
STHYPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso STHYPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Staked HYPE (STHYPE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

