Staked Frax USD-logo

Staked Frax USD – hinta (SFRXUSD)

Ei listattu

1SFRXUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.15
$1.15$1.15
+0.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Staked Frax USD (SFRXUSD) -hintakaavio
Staked Frax USD (SFRXUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 h:n matalin
$ 1.15
$ 1.15$ 1.15
24 h:n korkein

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.15
$ 1.15$ 1.15

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

+0.00%

+0.12%

+0.11%

+0.11%

Staked Frax USD (SFRXUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.15. Viimeisen 24 tunnin aikana SFRXUSD on vaihdellut alimmillaan $ 1.15 ja korkeimmillaan $ 1.15 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SFRXUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.21, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.056.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SFRXUSD on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, +0.12% 24 tunnin aikana ja +0.11% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Staked Frax USD (SFRXUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 38.57M
$ 38.57M$ 38.57M

--
----

$ 38.57M
$ 38.57M$ 38.57M

33.46M
33.46M 33.46M

33,464,604.64629711
33,464,604.64629711 33,464,604.64629711

Staked Frax USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 38.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SFRXUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.46M ja sen kokonaistarjonta on 33464604.64629711. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38.57M.

Staked Frax USD (SFRXUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Staked Frax USD – USD -hinta muuttui $ +0.00138315.
Viimeisten 30 päivän aikana Staked Frax USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0078854350.
Viimeisten 60 päivän aikana Staked Frax USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0132471950.
Viimeisten 90 päivän aikana Staked Frax USD – USD -hinnan muutos oli $ +0.0179883465600071.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00138315+0.12%
30 päivää$ +0.0078854350+0.69%
60 päivää$ +0.0132471950+1.15%
90 päivää$ +0.0179883465600071+1.59%

Mikä on Staked Frax USD (SFRXUSD)

Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut.

Staked Frax USD (SFRXUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Staked Frax USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Staked Frax USD (SFRXUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Staked Frax USD (SFRXUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Staked Frax USD-rahakkeelle.

Tarkista Staked Frax USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

SFRXUSD paikallisiin valuuttoihin

Staked Frax USD (SFRXUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Staked Frax USD (SFRXUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SFRXUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Staked Frax USD (SFRXUSD)”

Paljonko Staked Frax USD (SFRXUSD) on arvoltaan tänään?
SFRXUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.15 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SFRXUSD-USD-parin nykyinen hinta?
SFRXUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.15. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Staked Frax USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SFRXUSD markkina-arvo on $ 38.57M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SFRXUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SFRXUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 33.46M USD.
Mikä oli SFRXUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SFRXUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.21 USD.
Mikä oli SFRXUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SFRXUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 1.056 USD.
Mikä on SFRXUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
SFRXUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SFRXUSD tänä vuonna korkeammalle?
SFRXUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SFRXUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
