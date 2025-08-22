Lisätietoja SFRAX-rahakkeesta

Staked FRAX-logo

Staked FRAX – hinta (SFRAX)

Ei listattu

1SFRAX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.13
$1.13$1.13
-0.20%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Staked FRAX (SFRAX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:17:34 (UTC+8)

Staked FRAX (SFRAX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.12
$ 1.12$ 1.12
24 h:n matalin
$ 1.13
$ 1.13$ 1.13
24 h:n korkein

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 0.858184
$ 0.858184$ 0.858184

-0.00%

-0.28%

-0.37%

-0.37%

Staked FRAX (SFRAX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.13. Viimeisen 24 tunnin aikana SFRAX on vaihdellut alimmillaan $ 1.12 ja korkeimmillaan $ 1.13 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. SFRAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.24, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.858184.

Lyhyen aikavälin tuloksissa SFRAX on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.28% 24 tunnin aikana ja -0.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Staked FRAX (SFRAX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 69.08M
$ 69.08M$ 69.08M

--
----

$ 69.08M
$ 69.08M$ 69.08M

61.37M
61.37M 61.37M

61,373,410.41454957
61,373,410.41454957 61,373,410.41454957

Staked FRAX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 69.08M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. SFRAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 61.37M ja sen kokonaistarjonta on 61373410.41454957. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 69.08M.

Staked FRAX (SFRAX) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Staked FRAX – USD -hinta muuttui $ -0.003167570166462.
Viimeisten 30 päivän aikana Staked FRAX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0078158710.
Viimeisten 60 päivän aikana Staked FRAX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0550922460.
Viimeisten 90 päivän aikana Staked FRAX – USD -hinnan muutos oli $ +0.032321308158064.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.003167570166462-0.28%
30 päivää$ -0.0078158710-0.69%
60 päivää$ +0.0550922460+4.88%
90 päivää$ +0.032321308158064+2.94%

Mikä on Staked FRAX (SFRAX)

Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Staked FRAX (SFRAX) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Staked FRAX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Staked FRAX (SFRAX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Staked FRAX (SFRAX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Staked FRAX-rahakkeelle.

Tarkista Staked FRAX-rahakkeen hintaennuste nyt!

SFRAX paikallisiin valuuttoihin

Staked FRAX (SFRAX) -rahakkeen tokenomiikka

Staked FRAX (SFRAX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää SFRAX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Staked FRAX (SFRAX)”

Paljonko Staked FRAX (SFRAX) on arvoltaan tänään?
SFRAX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.13 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on SFRAX-USD-parin nykyinen hinta?
SFRAX -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.13. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Staked FRAX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen SFRAX markkina-arvo on $ 69.08M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on SFRAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
SFRAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 61.37M USD.
Mikä oli SFRAX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
SFRAX saavutti ATH-hinnaksi 1.24 USD.
Mikä oli SFRAX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
SFRAX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.858184 USD.
Mikä on SFRAX-rahakkeen treidausvolyymi?
SFRAX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko SFRAX tänä vuonna korkeammalle?
SFRAX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso SFRAX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.